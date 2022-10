Jur că nu înțeleg de ce se felicitau, aseară, în administrația locală ploieșteană, pentru ce au făcut în criza apei calde

Sunt momente în viață în care, pentru realizări deosebite, oamenii se felicită și, bineînțeles, merită felicitați. Unul dintre aceste momente nu era sigur în ședința de Consiliu Local Ploiești, în care atât legislativul cât și executivul acestui oraș ajunseseră să se felicite într-un fel libidinos.

Este o rușine ca un oraș ca Ploieștiul să rămână fără apă caldă! Să nu spuneți că a intervenit situația din senin, că s-a trezit fostul operator Veolia să plece, iar asta a dus la o situație neprevăzută, pentru care a fost necesar ceva timp alocat găsirii de soluții. Să nu spuneți asta, pentru că nu e așa.

Veolia a dat semne că pleacă de multă vreme. Erau restanțe foarte mari la plata subvenției, plus multe alte motive pe care deocamdată le știm doar pe surse. Doar nu credea cineva că un operator (poate cel mai mare din lume) va lucra pe datorie aici? Nimeni nu e atât de naiv… Așadar, unde e imprevizibilul plecării? Au existat notificări de plată, au existat discuții cu administrația locală, au fost toate elementele care să anunțe plecarea, dacă nu se ajungea la respectarea contractului și la achitarea datoriilor.

Dacă nu ați putut anticipa ceea ce urmează, atunci nu prea aveți ce căuta în posturile alea, aleși sau numiți între voi, dar toți plătiți din taxele și impozitele locale!

Într-un asemenea context, în ziua în care inevitabilul s-a produs, Ploieștiul a rămas fără operator de termie. Oare nu trebuia să existe măcar o soluție alternativă? Ok, am înțeles, colaborarea cu fostul operator nu mai era dorită, poate nici oportună, dar nicio minte sănătoasă nu renunță la o asemenea colaborare, dacă nu are deja pregătită o alternativă cel puțin la fel de avantajoasă pentru comunitate. Alternativa nu a existat, iar dacă în mintea unora din administrație asta a fost ceva de rezolvat ca un joc pentru copii de maxim 3 ani, atunci e clar că atât administrația locală din Ploiești, cât și cea județeană, nu au minte nici cât un copil de 3 ani.

Două luni și jumătate fără apă caldă în sistemul public…

Și nu durata a fost cea mai urâtă parte a impotenței administrative, deși contează enorm să nu ai apă caldă atâta timp, ci felul grețos în care s-au aruncat acuze, glumițe și miștouri ieftine. Bâlciul ăsta constant pare să fi umplut paharul. Mă uitam la comentariile oamenilor și constatam că sunt sătui de ședințe peste ședințe, la cele mai multe dintre ele asistând la circ electoral, la polițe politice de achitat în public. Nici măcar nu le mai păsa a cui e vina, a Primăriei sau a CJ-ului, într-o atitudine absolut firească.

Știm că există orgolii, că este normală disputa politică chiar și în interiorul aceluiași partid, dar cui naiba îi pasă de mizeria lor, în fața unei probleme atât de serioase? Orașul ăsta nu este nici despre Volosevici, nici despre Dumitrescu, nici despre oricare politician cu o poziție în administrație. Nimănui nu-i pasă de cine este acolo pe persoană fizică, ci de cum își face treaba. Rezultatul îl știți deja… Nu știu dacă realizează că ei nu contează, ca azi sunt și mâine nu. Ar fi putut să lase ceva în urma lor, poate încă mai au ocazia, dar deocamdată dezamăgirea este maximă.

Și uite așa, în mizeria publică în care a fost târât Ploieștiul, aseară, la ședința de Consiliu Local, când s-au întâlnit să anunțe delegarea serviciului public de termie către Termo Ploiești (vezi știrea AICI), au început să se felicite între ei, apoi să intervină cu alte și alte felicitări, ca să nu scape de pupat în cur niciunul.

”Aș vrea să le mulțumesc lui Nodică și Ulică”, ”Merită felicitați Tilică și Milică pentru efortul extraordinar depus”, ”Să nu-i uităm nici pe Costică și Vasilică, cu documentația și nici pe Titirică și Pisică cu avizele”… Impresionant!… Să-ți curgă o lacrimă și să te speli cu ea în lipsa apei calde, nu alta…

Pe bune? Sunteți zdraveni la cap? Este o situație de ”ciocul mic și joc de glezne”, care, după ce se reia furnizarea apei calde, să se termine cu scuze publice din partea tuturor, nu cu felicitări. Felicitările se exprimă când faci ceva deosebit, nu când te căznești să repari ceea ce puteai evita să strici, dar nu ai făcut-o. Mă aștept ca la următoarea ședință să anunțați și o paranghelie publică cu mici și muștar, în așteptarea publicului care să vă felicite și să vă și mulțumească…

Mă înclin cu respect în fața voastră și vă mulțumesc, deși am centrală! Motivul: dacă nu erați voi, Ploieștiul nu avea nici azi apă caldă… întreruptă…

Dacă ați scăpat spectacolul felicitărilor, îl puteți vedea aici: