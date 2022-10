Cât de nemernici sunteți? Majorați impozitele locale cu 50%, ca să aveți bani pentru salariile abia mărite ale aleșilor locali

Într-o țară cu un popor inert, se poate întâmpla orice. Unui popor care protestează doar online, mai mult la mișto, îi poți întinde coarda la maxim, un maxim care nu are o limită clar definită și care oricum nu s-a mai manifestat de vreo 32 de ani. Mămăliga mai explodează doar în legende.

E criză. Ce surpriză! Și ce facem în timp de criză? Adoptăm cele mai proaste soluții, care adâncesc criza și mai mult. Atât putem. Am fi putut să profităm (cinic, e drept) de multiplele oportunități de dezvoltare, care întotdeauna apar pe timp de criză. Să producem și să exportăm ceea ce alții nu mai pot să facă. Am avea cu ce, am avea și resurse, dar n-ai cu cine…

În fine, pe fondul degradării nivelului de trai al celor care încă mai produc în România, al celor care alimentează atât cât pot bugetul de stat și bugetele locale, se trage maxim de către cei care au decis că încă mai e loc de stors. Mă refer acum strict la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, respectiv mai întâi votarea cu nesimțire maximă a majorării salariilor bugetarilor din administrațiile publice locale, iar acum anunțul creșterii de la anul, cu 50%, a taxelor și impozitelor locale. Legătura celor două decizii este evidentă. Să fie bani pentru măririle măriilor lor. Să plătească toți, dar să beneficieze doar unii. Corect, nu?

Iată ce spune premierul Nicolae Ciucă despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „Este un amendament care a fost discutat şi la nivelul coaliţiei, a fost discutat şi cu reprezentanţii autorităţilor locale, atât cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, cu Asociaţia Municipiilor, a oraşelor, a comunelor, fiecare dintre dumnealor venind şi ridicând problema că vechea formulă din Codul Fiscal prevedea o serie întreagă de demersuri tehnice, anume acea ridicare a nivelului de impozit în funcţie de valoarea cuprinsă în grilele notariale, ceea ce, la nivelul autorităţilor locale, tehnic era imposibil de realizat până la finale anului.

De aceea s-a solicitat şi s-a obţinut acordul politic ca această decizie să fie amânată, în schimb se introduce amendamentul astfel încât acestea să fie crescute cu 50% faţă de valoarea iniţială, din ceea ce există acum. E o decizie care a fost luată în coaliţie.”

Că o să plătească la vot aceste decizii de neuitat, nu mă îndoiesc. Așa ceva nu se uită și nu se iartă, dar mi-e groază de ce punem în locul lor, de alternativele hidoase, care acum sunt atât de ”empatice cu bietul popor”.

Acum mă roade nesimțirea cu care se prezintă ”deciziile”. Auzi… ”pentru că așa prevedea Codul Fiscal, dar noi am amânat, că suntem băieți buni, însă acum nu mai avem încotro. Păi Codul sufletului nu tot de voi era votat? Vă ascundeți acum în spatele lui, de parcă ăsta s-a adoptat singur și acum nu aveți cum să evitați.

Salariile din privat nu au cum să se majoreze în astfel de perioade, iar dacă se întâmplă, procentul este mult mai mic în comparație cu cel din sectorul bugetar. Ar decide și privații să majoreze salariile, dar… ce să vezi?… au facturi mai mari spre uriașe la utilități, au prețuri la carburanți mai mari, au prețuri la materii prime și logistică mai mari, mult mai mari. Unii vor pune lacătul pe ușă, alții abia se târăsc. Vin oricum după 2 ani de pandemie, în care cele mai multe sectoare economice au fost puse cu forța la pământ, nefiind însă iertate de taxe și impozite. Acum cresc și astea.

Ok, să zicem că sunt dispus să plătesc taxe și impozite locale mai mari, dar aș avea o mică ”pretenție”: să văd că banii pe care îi dau în plus se regăsesc în ceea ce se face pentru comunitate. Sunt prost rău, nu? Sunt ori îngrijorător de prost, ori adorabil de naiv, ambele variante definind aceeași stare de fapt.

Păi, să ne uităm la situația Ploieștiului, că doar aici plătim. Nu mai discut despre fostele administrații, pentru că deja sunteți sătui. Știți foarte cum au transformat un oraș cu potențial economic fantastic într-o panaramă de urbe, o rușine națională. Să ne uităm la ceea ce se întâmplă acum. După o criză a gunoiului, care a durat vreo 3 ani, a venit criza apei calde menajere. Că e Consiliul Județean de vină, că e Primăria Ploiești, că sunt amândouă, nimănui nu-i mai pasă, de justificări, de ironii ieftine, de golănii. Știu oamenii un singur lucru: nu au apă caldă de vreo 3 luni. Inadmisibil!

E drept că nici oamenii nu s-au înghesuit să protesteze, deci deduc că nu e chiar atât de gravă problema, nu? Personal nu sunt afectat de criza asta, fac parte din jumătatea ploieștenilor care au centrală, dar locuiesc aici și tot mi se pare de groază ceea ce s-a întâmplat.

Dacă făceați ceva cu banii pe care îi încasați constant, atunci puteam să admit ideea că e bine să se facă mai mult, deci să mai punem ceva la contribuții. Dar singura grijă a voastră a fost să vă votați salariile la maximum prevăzut de grila legală. Nu pe criterii de performanță administrativă, care e performanță e evidentă :))))), ci pentru că aveți instrumentul legal să decideți că meritați maxim.

Și nu o băgați iar pe aia cu ”știți ce impozite se plătesc în țările dezvoltate și civilizate?”, pentru că mai umblăm și noi prin lume și vedem ce fac ăia cu banii și mai vedem și ce venituri au oamenii. Poate așa vă explicați de ce o treime din populația României a plecat încotro a văzut cu ochi, preferând să plătească taxe și impozite mai mari, dar de care să beneficieze apoi în comunitățile în care românii s-au stabilit, să le mai rămână și ceva în plus, bani pe care să îi trimită în țară, să ne ajungă proștilor care mai suntem pe aici, să avem de unde să vă plătim majorările.

S-a întâmplat ceva notabil în Ploiești, în ultimii doi ani? Vreun proiect măreț pentru comunitate? Tot aud de noul spital municipal, e drept că de când cu problema apei calde au lăsat-o mai moale, pentru că ar fi râs și curcile. Chiar și așa, nu înțeleg de ce bugetul local să se împrumute la Banca Mondială, când există alternative de finanțări din fonduri europene. Vorba vine… ”nu înțeleg”. Mai glumim și noi, că la miștouri ieftine ziceam că excelăm.

Te uiți la câte o conferință de presă, la câte o ședință de Consiliu și te minunezi… înțepături, ironii, șopârle, aroganțe, discuții savante (într-o limbă română aproximativă), de parcă zici că atitudinea asta le este oarecum permisă de marile realizări din spate, de evoluția fulminată a comunității. E drept că dacă realizările existau, ele veneau din priceperea unor oameni instruiți, educați, așa că nu ai mai fi văzut astăzi aroganțe. Nu e cazul.

Este aceeași administrație care a ratat fonduri pentru că niște cetățeni plătiți din bani publici nu au depus proiecte. Dacă vă interesează, sunt aceiași cetățeni cărora acum li se măresc salariile și pentru care va trebui să plătim taxe și impozite locale majorate cu 50%.

Pe bune, ziceți că nu merităm asta? Eu zic că e cam mică majorarea cu 50%. Să se dubleze, să se tripleze chiar, pentru că un stat feudal trebuie să se impună! Nimeni nu o să să chițăie, ba chiar abia aștept să văd iar cozile de la taxe și impozite locale, la început de an. Așa e românul, conștiincios, să plătească el obligațiile la timp, să nu cumva să fie dator la buget… Dați-i maxim, că mai e loc!