Profitați de Sf. Maria și rugați-o să dea apă caldă în Ploiești. Nici rugămințile și nici rugăciunile nu au avut efect la necredincioșii din administrația publică

Nu-i frumos să profiți de bunătatea Maicii Domnului și să îi ocupi timpul cu astfel de solicitări, dar dacă altfel nu s-a putut, zic să încercăm și așa. Mă gândeam că solicitarea ar fi putut fi rezolvată de cei pe care îi plătim pentru asta, dar nu a funcționat…

Hai, că trece luna de revizie și mirosul de acru are șanse să dispară! Deși nu ”beneficiez” de sistemul public de alimentare cu agent termic (apă caldă menajeră și cădură), mă gândesc la semenii mei, mai ales că sezonul cald este pe ducă și se apropie cel rece. Atunci să vedeți distracție, dacă apare vreo avarie.

Mă gândesc că Ploieștiul a ajuns să stea într-un cazan, atât la propriu, cât și la figurat. Dacă o să crape și ăsta, pregătiți-vă să defrișați pădurile de lângă oraș, pentru că alte șanse nu prea sunt.

Deși colegii mei au scris zeci de articole, deși au lansat zeci de întrebări, răspunsurile au un comportament de apă caldă, adică nu au venit. Toate datele indică faptul că existau soluții alternative care să preia furnizarea apei calde, dar nu s-a vrut.

Ce rămâne de făcut?

Așa cum sugeram și în titlu, apelați la bunătatea Maicii Domnului, autoritățile locale dovedindu-se bune de… nimic. E un fapt cert, nu vreo răutate gratuită. Azi e și Ziua Marinei, deci ceva pe bază de apă, genul de conjunctură în care chiar nu mai e nevoie de ”dușuri reci.”

Ați auzit despre icoana făcătoare de minuni, ați auzit că plânge, deci, fără nici cea mai mică intenție de a zdruncina credința oamenilor, ba chiar o susțin, e ceva aici pe bază de puteri divine și apariția apei. Să ne rugăm, așadar!

Și dacă vine până la urmă și apa caldă, cu voia Fecioarei Maria și mai puțin pe baza competenței administrației publice, zic că nu e bine deloc să lăsăm lucrurile așa. Mai precis, pentru că deja am început documentarea, vom încerca să oferim un răspuns în privința plecării francezilor de la Veolia. Nu sunt fan, nu am servicii de la ei și nici nevoie nu am, dar este interesant de știut de ce au renunțat, în condițiile în care în toți anii de operare nu au fost probleme cu acest serviciu public și mai aveam și cel mai mic tarif din țară. Au mai și lăsat cadou instalația de cogenerare.

Nu vreau să speculez posibila întoarcere a acestora, în cu totul alte condiții, ceea ce se vehiculează în unele cercuri, nici interesul de a fi scoși din joc de alte interese, însă merită tot efortul pentru a afla adevăratul motiv al plecării.

Apoi, ca studiu de caz, vă propun să ne gândim serios la acele invenții numite ”A.D.I.”, care din momentul apariției au venit și cu probleme atât la salubritate cât și la termie. Cu alte cuvinte, atunci când implementezi un nou sistem de administrare și vezi că dă rateuri grave, chiar nu ți se pare nimic în neregulă? Sau așa trebuie să fie, în neregulă?…

*E drept că nici enoriașii din grădinuța ploieșteană a bunului Dumnezeu nu prea s-au înghesuit să protesteze, mulțumindu-se să sudălmuiască online, așa că nici șefii de parohie administrativă nu se agită prea mult să le rezolve problema. Se mai crizează ca Leana și Costel, unii la alții, dar cam atât…