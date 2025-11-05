Prețuri mai mari la chirii în Ploiești. 1700 de euro/lună pentru un apartament

Prețul chiriilor pentru garsonierele și apartamentele din Ploiești a sărit la un nou prag. Creșterile sunt cuprinse între 5 – 15%. La capitolul apartamente cu trei camere prețul solicitat pentru chirie se situează între 500 euro și 1.700 de euro/lună.

- Publicitate -

Chiriile pentru garsonierele și apartamentele din Ploiești au crescut în ultimele două luni, în ciuda faptului că există o cerere relativ mică pe acest segment.

Totul ar avea ca explicație creșterea înregistrată pe piața imobiliară din Ploiești, în ultimele șase luni.

- Publicitate -

Pe de altă parte, mulți preferă chiriile în locul achiziționării de apartamente, având în vedere situația incertă legată de stabilitatea locurilor de muncă, în anumite domenii.

Cu cât au crescut chiriile la Ploiești

La Ploiești, cele mai multe chirii la apartamente cu două camere se situează între 400 – 500 de euro.

Prețul crește în cazul apartamentelor de lux situate în zona centrală sau în cartierele rezidențiale. Pentru un apartament cu două camere, cu terasă de 16 mp, într-un bloc nou din Cartierul Albert, chiria solicitată este de 500 de euro.

- Publicitate -

Tot în Cartierul Albert, pentru un apartament cu două camere, dar cu loc de parcare asigurat, chiria este de 550 de euro, însă în cazul unor apartamente de lux, din zona centrală prețul poate ajunge la 750 de euro.

Pentru un apartament cu patru camere, decomandat, două grupuri sanitare, cu o suprafață de 90 mp, din zona 9 Mai, chiria solicitată este de 725 de euro/lună.

Apartament cu trei camere, chirie de 1700 euro

De departe, cea mai mare chirie este solicitată pentru un apartament cu trei camere, de 65 mp, din zona de Vest a Ploieștiului: 1700 de euro/lună.

- Publicitate -

Pe locul al doilea, la capitolul chirii, se află un penthouse, cu trei camere, cu suprafața de 140 mp utili, din zona 9 Mai. Chiria solicitată este de 850 de euro/lună.

La polul opus, cea mai mică chirie ajunge la 200 de euro. În acest caz vorbim de un apartament cu două camere, de doar 36 mp, stil „vagon”, unde nu sunt asigurate facilități.

Pentru o garsonieră, de 33 mp, semidecomandat, chiria cerută este de 250 de euro/lună.

- Publicitate -

Cât a crescut prețul de vânzare al apartamentelor

Prețul mare al chiriilor are ca explicație creșterea prețurilor pe piața imobiliară. De la 40.000 de euro – 50.000 de euro, cât era, în luna mai 2025, prețul unui apartament cu două camere, decomandat, cu suprafața maximă de 50 mp, acum vorbim de sume mai mari de 65.000 de euro.

De exemplu, un apartament cu două camere, de 58 mp, situat la parterul unui bloc din Malu Roșu, este scos la vânzare cu 72.000 de euro.

Creșteri semnificative au fost înregistrate inclusiv pentru apartamentele cu 3 camere.

- Publicitate -

Astfel, dacă prețul de vânzare pentru un apartament cu trei camere, decomandat, în luna mai nu depășea 80.000 de euro, în momentul de față, prețul a crescut la 110.000 – 150.000 de euro.

Apartamente de lux, la Ploiești

Creșterea este mult mai mare în cartierele rezidențiale ale Ploieștiului, unde un apartament cu trei camere, ce-i drept cu o suprafață de 123 mp și două locuri de parcare, dar la ultimul etaj, este scos la vânzare cu 190.000 euro.

Trebuie precizat că prețul apartamentelor diferă în funcție de zonă, suprafață utilă, facilități, dar și îmbunătățirile. Astfel, pentru un apartament de 91 mp, într-un complex rezidențial, cu mobilier nou și design modern, prețul de vânzare depășește 150.000 de euro.

- Publicitate -

Un alt apartament cu trei camere, cu o suprafață de 69 mp, situat la parterul unui bloc în zona Cina, este scos la vânzare cu prețul de 97.000 euro.