Un număr record de călăreți și cai înscriși la Karpatia Horse Show 2023. Parade spectaculoase și demonstrații de măiestrie ecvestră vor încânta publicul

Cea de-a opta ediție a Karpatia Horse Show a înregistrat deja un număr record de călăreți și cai (peste 150 de cai înscriși) în diferitele categorii de competiții. Veniți din România și de peste hotare, aceștia vor concura între 22-24 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, în cadrul Concursului Complet Internațional, şi a celorlalte competiții incluse în programul evenimentului.

La această ediție, etapă calificativă pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, s-au înscris în premieră sportivi din țări precum Finlanda și Portugalia, dar vor reveni și concurenți din Ecuador, Elvetia, Austria, Cehia, Bulgaria, Spania, care vor lupta să acumuleze cât mai multe puncte pentru olimpida de anul viitor, organizată la 100 de ani de la ultimele jocuri care au avut loc în capitala Franței în 1924.

Spectatorii sunt invitați pe Domeniul Cantacuzino aflat la numai o oră de București sau Braşov, pentru a-și susține favoriții la clasicele probe de dresaj, cross-country, sărituri peste obstacole din cadrul Concursul Complet Internațional CCI 4* și mai ales să se bucure și de trei zile fantastice de “festival” ecvestru.

În plus, pentru al doilea an consecutiv, atmosfera de la concursurile hipice va fi “dublată” de o adevărată sărbătoare a muzicii live!

Vineri, 22 septembrie, proba de dresaj va aduce o notă de eleganță și distincție zilei, ce se va încheia cu un excepțional concert al Laurei Bretan, în premieră pe scena Micul Trianon de la Florești. O voce de excepție, finalistă a America’s Got Talent, ea va fi acompaniată de pianistul argentinian Mariano Castro.

Spectatorii o vor descoperi și pe Dora Gaitanovici, cântareață, compozitor și producător de muzică, unul dintre artiștii tineri care s-au remarcat în ultimii ani. Proiectul Dora Gaitanovici este un produs muzical original și îndrăzneț, asociat zonei alternativ-progresive, cu influențe diverse, surprinzătoare. “Ne bucură să aducem un show ce debordează de energie în deschiderea seriei de concerte din cadrul Karpatia Horse Show 2023”, spun organizatorii.

Sâmbăta, 23 septembrie, publicul este invitat la plimbări pe Domeniul Cantacuzino pentru a descoperi palatul Micului Trianon, fântâna în formă de cruce, turnul de apă care în curând va deveni un punct de bellevue asupra întregului domeniu, aleea cu castani, dar și obstacolele spectaculoase, ce fac parte din traseul probei de cross-country. Organizatorii recomandă publicului să se mute de la un obstacol de cross-country la altul pe vastul Domeniu Cantacuzino pentru a putea admira performanțele călăreților la toate tipurile de obstacole, inspirate din parcursurile naturale (apa, bușteni, tufisuri, etc)

La ora 18.00 va reveni muzica, cu artista Cristina Lupu în deschidere. Ea va propune piese de pe albumul său “Sweet Amnesia”. Apoi seara va deveni “rock’, în acordurile lui Jurjak (George Petroșel), unul dintre cei mai apreciați artiști de alternativ din România.

Duminică, 24 septembrie, atunci când va avea loc proba de sărituri peste obstacole, organizatorii au pregătit momente excepționale pentru public. Printre acestea se numără: parada de ogari, dar și parada eleganței, unde publicul va fi invitat să defileze în ținute de epocă, amintind de moda evenimentelor ecvestre din trecut. Cele mai reușite ținute vor fi premiate de către partenerii Karpatia Horse Show.

Instructorul profesionist de călărie David Guerrero Garcia, expert în tehnicile de călărie Dona Vaquera și Alta Escuela, care reprezintă Singureni Manor Equestrian Retreat va prezenta două momente excepționale cu cai pur sânge arabi pe muzica de tango și operă, precum și o demonstrație de cowboy dressage.

Publicul va asista și la spectaculoasele probe de Voltijă, o ramura specifică a echitației care presupune mișcări și exerciții de gimnastică și aerobic pe un cal aflat în mișcare, la pas sau la galop. Demonstrația va fi susținută de tânăra și curajoasa echipă a clubului sportiv Equus Art Oradea.

Marii maeștrii ai atelajelor cu doi și patru cai, printre care se numără și Eduard Bartha (campionul României la această probă) vor veni din Transilvania special pentru concursul demonstrativ de atelaje cu probele maraton și conuri, dar și pentru demonstrațiile cu patru și șase cai ce vor ține publicul cu respirația tăiată!

Duminică, 24 septembrie pe lângă proba de sărituri peste obstacole va avea loc si premierea câștigătorilor Concursului Complet Internațional.

”Domeniul Cantacuzino de la Florești este leagănul familiei noastre de mai bine de 400 de ani. Și, în momentul în care l-am recuperat, am decis să organizăm evenimente și activități care să se potrivească cu eleganța, estetica și tradițiile acestui domeniu. Ori Karpatia Horse Show este exact ceea ce ne visam: un concurs complet ce reunește toate aceste calități și, în momentul în care am fost solicitați pentru a organiza această competiție, am acceptat fără nici o ezitare. Găsesc că atât competiția ecvestră cât și Domeniul se completează reciproc și dau evenimentului o ținută și o atmosferă unică.”, spune Irina Bossy-Ghica, moștenitoarea Domeniului Cantacuzino de la Florești.

Pe parcursul celor trei zile, spectatorii vor avea ocazia să se familiarizeze nu numai cu diferitele discipline ecvestre, printre care și Working Equitation (Arena Secundară), ci să practice și călărie de agrement. Adulții se vor putea relaxa în punctele gastronomice si de picnic de pe Domeniul Cantacuzino ori în zona gourmet și lifestyle. Copiii se vor bucura de un spațiu vast cu activități interactive în natură, ateliere de pictură și olărit, aventura park, tiroliana, plimbări cu jeep-uri și un parc de joacă gonflabil pentru toate vârstele.

O altă noutate din acest an este posibilitatea achiziționării de bilete la lojele VIP cu experiențe culinare deosebite și o priveliște unică către arena de concurs Anul acesta zona VIP beneficiază si de o intrare separată pe domeniu si parcare dedicată cu un traseu scurt și direct către zonele palat sau cortul lounge.

În acelaşi timp, organizatorii extind inițiativa demarată la ediția anterioară de a pune la dispoziție doritorilor o zonă de camping pentru corturi și rulote şi este îmbucurător că din ce mai mulți spectatori aleg să rămână pe Domeniul Cantacuzino pe toată perioada evenimentului.

Ca în fiecare an, publicul va avea la dispoziție în incinta Domeniului și de o zonă amplă de parcare amenajată și ghidată.



Bilete și abonamente

Preţul unui abonament pentru cele 3 zile de show costă 120 lei pentru adulţi, 180 lei pentru un adult + 1 copil şi 230 lei pentru un adult + 2 copii.

Preţurile biletelor valabile o singură zi: 22, 23 sau 24 septembrie sunt: 80 lei pentru adulţi, 120 lei pentru un adult + 1 copil şi 150 lei pentru un adult + 2 copii.

După data de 20 septembrie se mai pot achiziționa bilete de o zi (22 sau 23 sau 24 septembrie) contra sumei de 100 lei la adulți și 50 lei pentru copii.

Organizatorul facilitează și o zonă de camping care dispune de o capacitate de 200 adulți, 10 poziții pentru rulote și 20 pentru autoturisme. Mai multe detalii aici.

În zilele de desfăşurare ale evenimentului, bilete valabile pentru o singură zi, se pot achiziţiona şi de la punctele de acces pe Domeniul Cantacuzino. Celelalte categorii de bilete, pentru camping si VIP, vor fi disponibile doar online.

Programul complet al evenimentului îl regasiți aici

Pentru a intra în atmosfera Karpatia Horse Show, vă invităm să urmăriţi retrospectiva ediţiei 2022: