Petrolul Ploiești a pierdut finala Cupei României la tineret, 0-1 cu ASC Bacău

Echipa de tineret a FC Petrolul Ploiești a pierdut finala Cupei României la tineret, după ce a fost învinsă cu scorul de 0-1 de ASC Bacău. Partida s-a disputat duminică, 24 mai, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

- Publicitate -

„Lupii tineri” au luptat până la ultimul fluier al arbitrului, însă trofeul a fost câștigat de formația băcăuană, care s-a impus la limită.

Tinerii jucători ai Petrolului au avut un parcurs foarte bun în competiție și au reușit să ajungă în ultimul act al Cupei României la tineret, unde au întâlnit o echipă puternică a celor de la ASC Bacău.

- Publicitate -

Chiar dacă au ratat câștigarea trofeului, prestația echipei ploieștene confirmă potențialul generației de tineri fotbaliști de la Petrolul Ploiești.