CFR – Petrolul: 2 – 1. Ardelenii reușesc o nouă victorie

Partida dintre CFR și Petrolul, disputată sâmbătă, la Cluj, aduce prima înfrângere pentru „lupi”. Scor final: 2–1. Elevii lui Pancu sunt cu un picior în play-off, după cea de a noua victorie consecutivă.

După o primă repriză în care Petrolul a avut mai multe ocazii de gol (detalii AICI), „lupii” au fost dominați în primele minute ale reprizei secunde de jucătorii CFR-ului.

Repriza a doua a început cu o schimbare în tabăra „lupilor”: Boțogan a fost înlocuit de Pop. În minutul 50, Korenica, de la CFR, este avertizat și primește cartonaș galben.

Minutul 58 aduce noi schimbări în echipa Petrolului. Chică-Rolă, care a făcut un meci bun în prima repriză, este înlocuit cu Gicu Grozav, iar Gheorghe este schimbat cu Rafinha.

CFR deschide scorul în minutul 62. Biliboc îi pasează în centrul careului lui Korenica, iar acesta finalizează perfect.

După golul primit, Petrolul încearcă să creeze presiune la poarta adversă. Prima ocazie majoră nu se concretizează, mingea fiind trimisă ulterior în afara terenului.

„Lupii” se mobilizează după reușita gazdelor. O nouă fază importantă la poarta CFR-ului are loc în minutul 71, când Petrolul egalează prin Papp, care trimite mingea în poartă după o greșeală a ardelenilor. Din punct de vedere tactic, elevii lui Neagoe se grupează rapid în încercarea de a obține victoria în deplasare.

Tensiunea crește după ce jucătorii CFR-ului încearcă să-i provoace pe „lupi”. Roche este avertizat, la fel și Djokovic și Alibek, de la CFR. Trei cartonașe galbene sunt acordate într-un singur minut.

Petrolul supraviețuiește unui nou atac al CFR-ului în minutul 79, după ce Papp reușește să respingă balonul. Două minute mai târziu (min. 81), elevii lui Pancu marchează golul decisiv prin Biliboc, care șutează în poarta lui Bălbărău.

Repriza secundă s-a jucat cu multe emoții, pentru CFR în ultimele minute. Partida CFR – Petrolul se încheie cu scorul 2- 1.