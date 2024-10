Revoltător: Contabila de la Federația de Canotaj va lua primă de 162.400 de euro, mai mult decât David Popovici!

Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a dezvăluit că secretarul general al Federației Române de Canotaj (FRC) și contabila șefă a aceleiași instituții urmează să încaseze mai mulți bani din premierea de la Jocurile Olimpice decât David Popovici.

- Publicitate -

”Domnul Cătălin Erhan și doamna Roxana Petrescu sunt propuși, conform tabelului înaintat de FRC către COSR, la remunerații de 162.400 de euro fiecare. Sportivii medaliați cu aur la JO de la Paris primesc 140.000 euro pentru performanțele lor”, a spus Novak.

Acesta l-a dat exemplu pe campionul olimpic la înot, David Popovici, care va primit cu 22.000 euro mai puțin decât birocrații de la FRC.

Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, susține că plata acestor prime este legală.

- Publicitate -

”Personalul din Federații, o dată la patru ani, este răsplătit. Cei care vor și ei să fie răsplătiți, să muncească și să aibă rezultate. Normal că atunci când ai performanțe bune și cuantumul de premiere e mare. 40% din fiecare medalie este suma cu care e premiat personalul Federației. Scrie în lege” a declarat Lipă pentru golazo.ro.

Șefa ANS susține că suma respectivă nu este doar pentru contabilă, ci pentru toți angajații federației.

”Nu putem trece toate conturile acolo, ci ia unul singur, și e normal să fie contabilul șef și secretarul general, după care se împart tuturor. Dar banii se împart celor 60, cred, de persoane care fac parte din federație. Plus că premierea asta se întâmplă o dată la patru ani. Sunt foarte mulți oameni… Sportul este foarte prost plătit. Un salariu în federație este puțin peste salariul minim pe economie. Să zicem 600 de euro. O dată la patru ani, el este răsplătit. Fiecare persoana angajată are aportul ei. Domnul Novak are o amnezie și uită că a făcut același lucru atunci când a fost Ministru…” a spus Lipă.

- Publicitate -

În schimb, Președintele Federației Române de Canotaj, Valeriu Gavril, a declarat pentru GOLAZO.ro că acei doi angajați ai Federației propuși pentru premiere cu sume foarte mari pot, dacă vor, împărți suma cu colegii de instituție. „Nu e obligatoriu, dar pot”, asta a fost expresia folosită de șeful federației.