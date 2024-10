Peluza I „Ilie Oană” nu va mai susține Petrolul în semn de protest pentru abuzurile jandarmilor

Peluza I „Ilie Oană” a anunțat că se alătură protestului mai multor galerii ale echipelor de fotbal cu tradiție și va absenta de la meciurile Petrolului. Suporterii contestă modul în care jandarmii și instanța le interzic accesul pe stadioane.

Comunicatul comun al galeriilor participante la protest

Suntem copiii sau nepoții celor care au realizat revoluția româna în Decembrie 1989. Acum, la aproape 35 de ani distanța, viața ne împinge sarcastic să ne luptăm pentru același ideal, LIBERTATEA în toate formele ei.



De aceea, la mai bine de jumătate de an de la startul proiectului “Liber să fiu ultra’”, într-un glas comun ne strigăm dezamăgirea legată de faptul că noi, suporterii cei mai activi ai cluburilor de fotbal din România, cei care cumpără abonamentele an de an, cei care asigură continuitatea cluburilor în multe situații, cei care colorează la propriu stadioanele, suntem in continuare oprimați si abuzați fără să simțim că există în mod real vreun interes ca lucrurile să revină la normal.



Normalitate înseamnă să avem dreptul la libera exprimare pe stadioane și în jurul lor, înseamnă sa fim lăsați să facem sărbătoare în zilele de meci ale echipelor iubite și înseamnă să avem un drept real de apărare în constanța situațiilor în care Legea 4 instigă la abuzuri iar suporterii sunt interziși pe stadioane înainte să fie judecați, doar pentru că un jandarm “constată”!



În virtutea celor de mai sus, peluzele și grupurile de suporteri care fac parte din acest proiect național, răspund la lipsa de reacție a autorităților și a cluburilor printr-o invitație la tăcere.



De aceea, peluzele si locurile noastre din stadion vor rămâne acum goale, vocile noastre vor tăcea și vom sta departe de cluburile dragi. Culorile din suflet sunt o chemare însa libertatea este un drept!



Tragem astfel un semnal de alarmă inclusiv cluburilor de fotbal cărora le solicităm să se implice în mod direct și să scoată de sub jugul organelor de ordine organizarea meciurilor, să nu mai accepte șantajul prin care ascundem sub o lege opresivă abuzurile constante, inclusiv prin zone de “tampon” aberante ce opresc vânzarea de bilete si abonamente, sau pun suporterii in ipostaze în care prezența la un meci de fotbal este o aventură a ridicolului.



Ce au trăit românii în 10 August 2018 noi trăim aproape la fiecare meci, cetățenii au însa arma votului, noi avem doar dragostea și pasiunea pentru culori și tot ce ne dorim este să fim “LIBERI SĂ FIM ULTRA’ “