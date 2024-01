Fostul fotbalist al Petrolului, Bogdan Onuț, trăiește visul american, dar a rămas cu gândul la Ploiești

Fotbalistul care a jucat la Petrolul între 1994 și 2000, Bogdan Onuț (în prezent 47 ani) trăiește de 10 ani în Statele Unite ale Americii.

Născut la Ploiești, Bogdan Onuț a evoluat în peste 300 de meciuri ăn primul eșalon al fotbalului românesc, la formații precum Petrolul, Dinamo, Farul sau Politehnica Iași.

În urmă cu 10 ani, a emigrat în SUA, după ce a câștigat Loteria Vizelor, iar aîn prezent este antrenor și director la o academie de fotbal din Houston.

Întrebat de reporterul Pro Sport cum este viața în America, Onuț a răspuns: ”Sincer, cel mai mare câștig este că nu avem stres. Trăim, muncim, ne bucurăm de ce avem fără a avea grija zilei de mâine. Nu mă refer la bani, că nu suntem milionari, ci la sistemul care îți garantează o viață decentă, chiar bună, doar pentru că îți faci datoria acolo unde ești”.

Onuț a relatat un episod neplăcut, care l-a determinat să emigreze, petrecut la un club din Prahova.

”Eram antrenor la Câmpina, o luasem de jos, eram mulțumit așa. Nu am vrut niciodată să sar etapele. Echipa era neînvinsă și jucam un meci de Cupă. Prin minutul 40 mi se transmite de sus, de la patroni, să scot un jucător, un atacant, la 2-0 pentru noi. Luase un alt băiat roșu. Nu l-am scos, l-am lăsat iar după pauză a dat gol și s-a făcut 3-0. Apoi l-am înlocuit, iar prin minutul 70 mi s-a transmis tot de sus că de a doua zi nu mai sunt antrenorul echipei. În momentul ăla i-am spus secundului meu să aibă el grijă până la final, mi-am luat lucrurile de pe bancă, geanta din vestiar și am plecat. Chiar în timpul meciului. Și dus am fost!” a povestit Onuț pentru sursa citată.

Acesta regretă că nu a reușit să antreneze Petrolul, echipa sa de suflet.

”Toți foștii jucători ai Petrolului visează să antreneze echipa și mă bucur că în ultima perioadă doi foști colegi de-ai mei, Nae Constantin și Florin Pîrvu au avut șansa de a face asta. Am fost în țară de sărbători și am mers la un antrenament. M-am întâlnit cu Florin Pîrvu, cu cei pe care îi mai cunoșteam, au fost și băieții mei la antrenament, să vadă cum se pregătesc fotbaliștii, apoi am stat de vorbă vreo oră” a mai spus Onuț.

