Ploieșteanul Filip Sidor, primul hocheist român admis la o școală din Buffalo (SUA) cu bursă de hochei pe gheață

Filip Sidor, jucător de hochei legitimat la ACS Olimpia Ploiești, a reușit o performanțăp extraordinară. La numai 13 ani a fost admis a o școală din Buffalo (SUA) cu bursă de hochei pe gheață.

Anunțul a fost făcut pe pagina de facebook a clubului din Ploiești:

”Filip Sidor, jucator al clubului nostru, este primul hocheist roman care reuseste la 13 ani (in luna octombrie implineste 14) sa fie admis la o prestigioasa scoala din Buffalo (NY – SUA), cu bursa de hochei pe gheata.

Sub indrumarea antrenorilor Evgeny Pysarenko si Vladimir Eremin a reusit sa straluceasca.

Filip a facut primii pasi pe gheata, pe patinoarul Tiriac Arena din Otopeni in decembrie 2016 si dupa doua luni a participat la primele lui meciuri cu echipa de U8 a clubului ACS Olimpia Ploiesti – Hochei pe gheata.

Sub indrumarea antrenorilor de la club, Florin Tanase si Daniel Zlate, a participat la antrenamente, cantonamente, atat in tara cat si in strainatate, la competitii interne si internationale.

Anul 2023 a fost unul plin de reusite pentru el, fiind selectat in echipa nationala a Romaniei la categoria U15, participand in luna martie la un turneu amical in Germania.

In luna aprilie a participat la turneul Guy Bey din Franta, sub indrumarea antrenorului Evgeny Pysarenko, intr-o selectionata de U14 a Romaniei.

Filip este talentat, ambitios si foarte muncitor. Ii dorim mult noroc, sa fie la fel de perseverent si sa isi atinga visele si sa joace in NHL!”

Ploieștiul nu are un patinoar, hocheiștii se antrenează la Otopeni

Reamintim că Ploieștiul se află în situația paradoxală în care are o echipă de hochei, dar nu are un patinoar pe care să se poată antrena sportivii.

Ca și înotătorii, gimnastele sau atleții orașului, aceștia fac naveta la București pentru a se antrena.

Astfel, sportivii clubului de hochei pe gheață ACS Olimpia Ploiești își desfășoară antrenamentele săptămânale pe Allianz-Tiriac Arena din Otopeni.