Ce planuri are noul antrenor al Petrolului, Florin Pârvu. Care a fost reacția jucătorilor

Numirea lui Florin Pârvu în funcția de antrenor principal al echipei Petrolul, a fost confirmată ieri, noul tehnician al „galben-albaștrilor” fiind prezentat, oficial, într-o conferință de presă.

Comunicatul clubului Petrolul

Petrolul a mers pe linia numirilor de antrenori proveniți din rândul foștilor jucători importanți ai clubului, iar, de astăzi, Florin Pârvu a preluat conducerea tehnică a primei echipe.

„Am trecut prin două zile dificile, după cele ce s-au întâmplat la Botoșani. Nae Constantin a decis ca lucrurile să se termine în acest moment și trebuie să punctăm faptul că nu noi ne-am dorit acest lucru! Așa a crezut el, că este mai bine să vină altcineva în locul lui, și trebuie să-i mulțumim și lui, și lui Vali Bădoi, pentru tot ceea ce au realizat în această perioadă. Am avut o relație extraordinară cu Nae, pot să spun că ne-am despărțit cu lacrimi în ochi, și sunt convins că rezultatele pe care le-a avut aici îl vor ajuta în carieră, la fel cum sunt sigur că, în viitor, drumurile lui și ale Petrolului se vor intersecta din nou”, a spus Claudiu Tudor.

„Am hotărât să mergem pe linia antrenorilor locali și primul nume pe care l-am pronunțat a fost acela al lui Florin Pârvu! Ne-am ințeles imediat, cred și am mare încredere în el că va redresa lucrurile. Prin venirea lui Florin aducem și un suflu nou și mă bazez foarte mult pe dorința lui de a confirma ca antrenor. La fel, mă bazez pe dragostea pe care o are pentru acest club, pentru că este un fost căpitan al aceste echipe, este trup și suflet pentru Petrolul, și așa cum Nae a făcut lucruri senzaționale aici, sunt 100% convins că și Florin va face același lucru. Are tot sprijinul nostru, are mână liberă, restul depinde de Dumnezeu, dar și de băieți și de ceilalți din staff”, a adăugat oficialul „galben-albaștrilor”.

Chiar înainte de a intra în conferința de presă, Florin Pârvu a avut o prima discuție cu noi săi elevi.

„Când am intrat în vestiar și am dat mâna cu jucătorii, toți m-au privit în ochi! Și le-am transmis că eu am mare încredere în vestiar. Am fost un luptător ca jucător, nu am cedat niciodată, am evoluat în absolut toate ligile din România, am meciuri și în echipa națională, așa că le-am spus că au în fața lor un exemplu că se poate! Este un moment zero, toți jucătorii au același statut, indiferent de nume sau de naționalitate, dar trebuie să demonstreze, la antrenamente și la meciuri, că pot aspira la tricoul de titular! N-am nici prietenii și nici dușmănii cu vreun jucător, le-am cerut în schimb foarte mult respect”, a spus noul antrenor al petroliștilor.

„Sunt bucuros că sunt aici și pot să spun că este provocarea carierei! Mă consider acasă, și când spun asta, o spun cu „A” mare. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la Petrolul, pentru că am mai avut aici o experiență, ca antrenor secund, în 2014, cu Răzvan Lucescu, am venit cu inima deschisă și sunt sigur că vom face treabă bună”, a continuat Pârvu. „Debutul meu ca jucător la Petrolul a fost, în 1995, într-un meci cu Inter Sibiu! Acum, soarta a făcut ca și debutul meu ca antrenor principal al Petrolului să fie tot cu echipa din Sibiu, chiar dacă acum se numește Hermannstadt! Urmează o serie de meciuri foarte grele, dar nu este deloc imposibil să aducem puncte. Rolul meu este să facem un grup unit, pentru că totul pleacă din vestiar. Dacă vestiarul nu este unit și sunt disensiuni, asta se va vedea în teren. Eu sunt convins că vom face un vestiar de temut!”, a adăugat Florin Pârvu, cel care, ca jucător, a evoluat de 91 de ori cu Petrolul pe prima scenă a fotbalului românesc.

Noul antrenor al Petrolului a parafat un angajament valabil pentru un sezon și jumătate, iar luni, de la ora 20.00, se va afla pentru prima data în calitate de antrenor principal pe banca „găzarilor”, la meciul de pe „Ilie Oană” cu AFC Hermannstadt Sibiu, contând pentru etapa a 25-a din Superligă.