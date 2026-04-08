Ai lucrat în mai multe țări? Poți obține pensie internațională și venituri mai mari la pensionare

Nu puțini sunt românii care și-au încercat norocul în mai multe țări, muncind la angajatori diferiți. Dacă te apropii de vârsta de pensionare, ai face bine să acorzi puțină atenție documentelor, pentru că ți-ai putea rotunji veniturile serios.

Există o reglementare a Comisiei Europene (Regulamentul (CE) nr. 883/2004), care asigură coordonarea sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană și alte state. Concret, poți obține pensie internațională, potrivit Avocatnet.ro.

Pensie internațională, după împlinirea vârstei legale

Persoanele care au lucrat în mai multe state pot primi pensia de stat din țara de reședință sau din ultima țară în care au activat. Asta însă doar după ce au împlinit vârsta legală de pensionare stabilită în acele țări. În România, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, atât la femei, cât și la bărbați.

Și încă un lucru pentru ca perioadele lucrate în străinătate să fie recunoscute – solicitanții trebuie să fi muncit cel puțin un an în fiecare stat, conform regulamentelor internaționale.

Pe lângă țările din Uniunea Europeană, România a încheiat acorduri bilaterale cu mai multe state, pe baza regulamentelor europene, inclusiv Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Moldova, Canada și Israel. În plus, există și alte convenții de securitate socială între România și țări precum Maroc și Armenia. Aceste acorduri le permit celor care au lucrat în aceste țări, să beneficieze de pensie internațională, luându-se în considerare perioadele de cotizare din toate statele respective.

Cum obții pensia internațională

Deși în calculul pensiei se iau în considerare toate perioadele de cotizare , inclusiv cele lucrate în alte țări, Casa Națională de Pensii Publice recomandă să depunem o cerere, la casa de pensii din țara în care locuim sau din ultima țară în care am lucrat.

În România, cererea se depune la casa teritorială de pensii arondată domiciliului. Iar Casa de pensii unde a fost depusă cererea se va ocupa de solicitarea informațiilor necesare, din celelalte țări implicate, și va face toate calculele necesare.