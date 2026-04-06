Cât costă carnea de miel în marile magazine precum Lidl sau Kaufland

Ploieștenii vor petrece și anul acesta, sărbătorile pascale, cu preparate tradiționale pe masă, în ciuda prețurilor tot mai mari la alimente. Pentru Paștele 2026, în prețul de la raft se reflectă scumpirile din ultima perioadă, de producție, transport și energie.

Vedeta unei mese reușite este, ca de fiecare dată, carnea de miel. Iar în marile magazine, se găsesc oferte pentru toate buzunarele. Astfel că un kilogram de carne de miel poate fi achiziționat cu prețuri între 26 și 68 de lei. Iar în unele magazine poți face chiar rezervare.

Libertatea a făcut un clasament cu cât costă carnea de miel în principalele lanțuri de supermarketuri.

KAUFLAND

Sfert anterior de miel 59,99 lei/kg

Sfert posterior de miel 59,99 lei/kg

SELGROS

Pulpă miel 59,98 lei lei/kg

Carcasă miel 54,99 lei/kg

Organe de miel 55,49 lei/kg

Organe miel congelate 26,55 lei/kg

Pulpă miel + cap 57,75 lei/kg

Spată cu gât miel 55,49 lei/kg

Cotlet cu piept miel 57,79 lei/kg

LIDL

Miel întreg cu cap și organe 47,90 lei/kg

AUCHAN

Sfert anterior miel 39,99 lei/kg

Sfert posterior miel cu cap 39,99 lei/kg

Jumătate de miel 39,99 lei/kg

Piese de miel 49,99 lei/kg

Pachet pentru ciorba de miel 29,99 lei/kg

Pulpă de miel cu os 67,99 lei/kg

Organe de miel 61,99 lei/kg

Organe de miel congelate 25,99 lei/kg