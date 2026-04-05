România, pe primul loc în UE la tinerii fără loc de muncă și fără studii

România înregistrează, în prezent, cea mai ridicată rată a tinerilor care nu sunt nici angajați, nici înscriși în educație sau formare profesională din Uniunea Europeană, potrivit unei analize realizate de Consilium Policy Advisors Group, pe baza datelor Eurostat și OCDE. Rata tinerilor NEET, (Not in Education, Employment, or Training), adică persoane cu vârste între 15 și 29 de ani care nu sunt nici în educație, nici în muncă și nici în formare, ajunge la 19,4% în România, aproape dublu față de media Uniunii Europene, de 11%.

Participarea tinerilor la piața muncii în timpul studiilor este extrem de redusă. Doar 1,2% dintre elevi și studenți lucrează în paralel cu școala, cel mai mic procent din Uniunea Europeană, comparativ cu media de 11,6%. În acest context, 97% dintre tinerii aflați în sistemul educațional nu au nicio experiență profesională.

Specialiștii atrag atenția asupra unei separări accentuate între sistemul de educație și piața muncii din România, situație care îngreunează integrarea tinerilor după finalizarea studiilor.

Datele arată că fetele sunt mai afectate decât băieții, rata NEET fiind de 25,2% în cazul acestora, față de 14% la băieți. De asemenea, mediul rural este puternic dezavantajat, în special în cazul tinerelor, unde procentul celor care nu muncesc și nu învață se apropie de 35%.

Nivelul de educație are un impact major. Aproximativ 24% dintre tinerii NEET nu au finalizat studiile liceale, iar în cazul fetelor cu un nivel scăzut de educație situația s-a agravat în ultimii ani.

În plus, o parte semnificativă dintre tinerii care nu lucrează nu mai caută activ un loc de muncă, iar șansele de angajare rămân reduse. Nivelul salariilor este principalul obstacol invocat, în timp ce 66% dintre tineri consideră că munca în străinătate oferă perspective mai bune, iar peste un sfert intenționează să plece din țară în următoarele 12 luni.