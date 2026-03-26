Bloc de 11 milioane de lei din Câmpina, gol de aproape 10 ani

Blocul de locuințe construit în Câmpina cu peste 11 milioane de lei stă gol de aproape 10 ani, deși este complet utilat și pregătit pentru locuire. Imobilul cuprinde 56 de apartamente și 16 garsoniere, toate finalizate și pregătite pentru a fi predate „la cheie”.

Deși locuințele și-ar putea găsi cu ușurință proprietari, situația este paradoxală: pentru a putea fi utilizat, blocul ar trebui să își schimbe destinația inițială, fiind construit pentru relocarea temporară a persoanelor care locuiesc în clădiri încadrate la risc seismic, pe durata lucrărilor de consolidare.

Construcția imobilului de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu a costat peste 11 milioane de lei. Ani de zile, Primăria a plătit din bani publici ratele la bancă pentru acest împrumut, care a fost stins recent.

Imobilul este singurul bloc de necesitate din Prahova în care, teoretic, ar fi trebuit să fie mutați locatarii din clădirile cu risc seismic ridicat.

Deși intenția a fost una bună, nici după aproape 10 ani nu s-au realizat lucrările de consolidare ale celor nouă imobile cu risc de prăbușire. Motivul este simplu: proprietarii nu au dorit atunci și nu doresc nici în prezent să se mute temporar.

În perioada pandemiei, pentru a-i găsi totuși o întrebuințare, câteva spații locative au fost acordate ca locuințe de serviciu unor medici și asistente. Alte câteva au fost închiriate, iar o garsonieră a fost oferită gratuit campioanei europene la bob, Georgeta Popescu.

Astăzi, însă, potrivit primarului Irina Nistor, blocul este nefolosit și generează cheltuieli constante pentru bugetul local, mai ales pe timpul iernii, când trebuie încălzit pentru a preveni degradarea. Numai factura la gaze depășește 200.000 de lei.

„Este o problemă de legalitate. Nu știm încă ce destinație i-ar putea fi găsită acestui bloc, având în vedere că scopul pentru care a fost construit nu a putut fi îndeplinit. Analizăm variante și vom vedea ce se poate face cu această construcție. Chiar este păcat de ea”, a declarat primarul municipiului Câmpina.

Așadar, un proiect de milioane de lei a ajuns să fie, în prezent, o investiție nefolosită, dar costisitoare pentru bugetul local al orașului.