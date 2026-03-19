Concert vocal-simfonic cu intrare liberă, duminică, la Ploiești

Ploieștenii sunt invitați duminică, 22 martie 2026, de la ora 17:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, la un concert vocal-simfonic cu tema „Glorie Mielului”. Intrarea este liberă.

Evenimentul propune publicului o întâlnire cu muzica vocal-simfonică, într-un moment în care organizatorii spun că mesajul speranței, al binelui și al iubirii este mai necesar ca oricând, pe fondul crizelor și conflictelor care marchează prezentul.

Pe scenă vor urca Orchestra simfonică Osanna, formată din instrumentiști din Polonia, Ungaria și România, și Corul Allegria, care reunește coriști din mai multe zone ale țării.

Concertul va fi dirijat de Aarón Quispe Iporra, din Peru, și de Bianca Rusnac, din Iași.

Potrivit organizatorilor, evenimentul își propune să ofere publicului nu doar un moment artistic, ci și unul de reflecție și încurajare, într-o perioadă marcată de incertitudini și tensiuni internaționale.

