Mirii din Prahova sunt invitați la Târgul de Nunți Casa Seciu: intrare gratuită și reduceri pentru nunțile din 2026-2027

Prima ediție a Târgului de Nunți Casa Seciu aduce la Boldești-Scăeni furnizori din industria evenimentelor, oferte speciale pentru rezervarea nunții și ocazia de a descoperi una dintre cele mai apreciate locații de evenimente din Prahova.

- Publicitate -

Cuplurile care își planifică nunta pentru 2026 sau 2027 sunt invitate la un eveniment dedicat inspirației și planificării unuia dintre cele mai importante momente din viață. În weekendul 28-29 martie 2026, Casa Seciu găzduiește prima ediție a Târgului de Nunți, un eveniment cu intrare gratuită, gândit special pentru viitorii miri.

Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea descoperi furnizori din industria nunților, vor putea vizita locația și vor avea ocazia să discute direct cu specialiști în organizarea evenimentelor, într-un cadru natural pitoresc, cu vedere panoramică asupra podgoriilor din zona Prahovei.

- Publicitate -

Casa Seciu – una dintre locațiile de referință pentru evenimente din Prahova

Situată în Boldești-Scăeni, la aproximativ 15 km de Ploiești și 35 km de Târgoviște, Casa Seciu este cunoscută pentru priveliștea panoramică asupra dealurilor cu podgorii, pentru serviciile de calitate și atmosfera elegantă în care sunt organizate evenimente private.

Locația dispune de șase saloane de evenimente la interior, fiecare cu design distinct și capacități variate, care permit organizarea unor evenimente de diferite dimensiuni, de la petreceri retrânse până la recepții ample.

Capacitatea saloanelor variază de la aproximativ 50 până la 350 de persoane, oferind flexibilitate pentru organizarea nunților, botezurilor, cununiilor și altor evenimente private.

- Publicitate -

Pe lângă spațiile interioare, Casa Seciu pune la dispoziție și zone exterioare spectaculoase, ideale pentru ceremonii și evenimente în aer liber. Cununia mirilor poate fi organizată pe pontonul cu vedere către podgorii sau în zona de grădină și podgorie, în decoruri naturale care oferă o amprentă distinctă ceremoniei.

Spațiile exterioare sunt versatile și permit organizarea unor evenimente cu capacități cuprinse între 20 și 300 de persoane, devenind o alegere populară pentru cuplurile care își doresc ceremonii în aer liber sau recepții în aer liber.

Un weekend dedicat mirilor și planificării nunții

Prima ediție a Târgului de Nunți Casa Seciu este gândită ca o experiență completă pentru viitorii miri. Evenimentul reunește furnizori importanți din industria evenimentelor și oferă posibilitatea de a descoperi tendințe moderne, concepte creative și servicii profesionale pentru organizarea de nunți, cununii, botezuri.

- Publicitate -

Vizitatorii vor putea discuta direct cu specialiști din domenii precum:

• rochii de mireasă

• costume pentru mire

• fotografie și videografie de eveniment

• decoruri și aranjamente florale

• candy bar și deserturi tematice

• invitații și papetărie de eveniment

• artiști, formații muzicale și entertainment

• wedding planneri.

Experiențe și demonstrații pentru vizitatori

Pe lângă standurile furnizorilor, organizatorii pregătesc și o serie de activități interactive care oferă mirilor o imagine reală asupra modului în care poate arăta nunta lor. În cadrul târgului vor avea loc:

• tururi ghidate ale saloanelor de evenimente

• prezentări de rochii de mireasă

• degustări de meniu (food and drinks)

• momente de muzică live și DJ

• cocktail bar și demonstrații

• consultanță pentru organizarea nunții.

Toate aceste experiențe sunt concepute pentru a oferi viitorilor miri inspirație și idei practice pentru organizarea evenimentului.

- Publicitate -

Oferte speciale pentru cuplurile care rezervă nunta în weekendul târgului

Unul dintre avantajele participării la târg este accesul la beneficii exclusive pentru rezervarea nunții. Cuplurile care aleg să își rezerve data evenimentului în timpul târgului pot beneficia de:

• 10% discount pentru nunțile organizate sâmbăta în 2026

• 15% discount pentru nunțile organizate vineri sau duminică în 2026.

În plus, organizatorii pregătesc pachete speciale pentru sezonul 2027, precum și avantaje pentru rezervările făcute din timp.

Programul evenimentului

Târgul de Nunți Casa Seciu se desfășoară pe parcursul a două zile, în weekendul 28-29 martie 2026, după următorul program:

• Sâmbătă, 28 martie 2026: 15:00 – 19:00

• Duminică, 29 martie 2026: 13:00 – 17:00.

Participarea este gratuită, iar organizatorii recomandă înscrierea prealabilă online.

- Publicitate -

Adresa: Casa Seciu, Strada Podgoriei, Boldești-Scăeni, Prahova

Telefon: 0770 144 998

Email: [email protected]

Înscrieri aici: targdenunti.casaseciu.ro