De ce apar gropile după fiecare iarnă? Explicația oficială a Drumurilor

Odată cu topirea zăpezii, pe numeroase sectoare de drum național apar gropi, fisuri și tasări locale. Fenomenul nu este unul nou și, potrivit explicațiilor transmise de Administrația Națională a Drumurilor (AND), are legătură directă cu condițiile meteo severe din sezonul rece.

Înghețul și dezghețul, principalii „vinovați”

Specialiștii AND arată că iarna aceasta a fost marcată de cicluri repetate de îngheț-dezgheț, ploi abundente și variații semnificative de temperatură.

Apa provenită din precipitații sau din topirea zăpezii se infiltrează în structura rutieră prin microfisuri sau prin zonele unde asfaltul este deja uzat. În momentul în care temperaturile scad sub zero grade, apa acumulată îngheață și își mărește volumul, exercitând presiune asupra stratului asfaltic.

”La dezgheț, materialul slăbit cedează, iar sub acțiunea traficului – în special a vehiculelor grele – apar gropi și alte degradări vizibile la suprafață” se arată în explicația postată pe pagina de Facebook a AND.

Îmbătrânirea asfaltului, o problemă structurală

Un alt factor important este îmbătrânirea îmbrăcămintei asfaltice. În timp, asfaltul își pierde elasticitatea, devine mai rigid și mai predispus la fisurare. Astfel, orice infiltrație de apă accelerează procesul de degradare.

Zonele cu trafic intens sau cele unde întreținerea nu a fost realizată la timp sunt cele mai vulnerabile.

De ce par mai multe gropi primăvara?

Degradările se acumulează pe parcursul iernii, însă devin vizibile în special la finalul sezonului rece, când zăpada se topește și carosabilul rămâne descoperit. În plus, diferențele mari de temperatură dintre noapte și zi favorizează apariția rapidă a noilor fisuri.

Reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor precizează că intervențiile de reparații se fac în funcție de condițiile meteo, deoarece asfaltarea sau plombarea eficientă necesită temperaturi pozitive și carosabil uscat.

La Ploiești se așteaptă primăvara pentru plombarea gropilor

După una dintre cele mai bogate ierni în precipitații, Ploieștiul arată ca după bombardament. Pe majoritatea străzilor au apărut gropi, unele atât de mari încât pun în pericol siguranța traficului rutier.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că plombarea gropilor va începe la 1 martie, odată cu încălzirea vremii.

Detalii aici: Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Între timp, puteți raporta gropile din Ploiești și nu numai pe harta interactivă lansată de Observatorul Prahovean AICI