Situație de criză la barajul Paltinu. 12 localități, fără apă

12 comune și orașe din Prahova au rămas fără apă potabilă. Stația de tratare a apei de la Voila, din care se alimentează localitățile respective, este nefuncțională. Operatorul de apă Hidro Prahova explică motivele declanșării crizei: apa din barajul Paltinu nu poate fi livrată din cauza efectelor ploilor abundente. Deocamdată nu se știe când va fi reluată furnizarea acestui serviciu.

- Publicitate -

Criza apei în Prahova a început ieri, după ora 15:30 și ar trebui să dureze doar 24 de ore. Sunt afectați locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș. Termenul de remediere va fi mult mai mare.

Hidro Prahova explică într-un comunicat ce anume a declanșat criza.

- Publicitate -

Astfel, problemele au apărut la nivelul sursei de apă administrată de Apele Române și Hidroelectrica, respectiv barajul Paltinu din care sunt alimentate cele 12 localități afectate.

Hidroelectrica a fost nevoită să oprească instalațiile, deoarece creșterea accentuată a nivelului apei și cantitatea mare de aluviuni au provocat suprasarcină și supraîncălzirea echipamentelor.

Intervențiile la golirea de fund a Barajului Paltinu sunt imposibile în acest moment din cauza nivelului crescut al apei, rezultat al ploilor din ultimele zile.

- Publicitate -

Acești factori – nivel ridicat și apă încărcată cu aluviuni – fac nesigură asigurarea unui debit constant către Stația Voila.

Echipele Apele Române – SGU și Hidroelectrica se află în teren pentru identificarea unei soluții care să permită asigurarea unui debit minim de aproximativ 1 mc/s, necesar reluării alimentării localităților.

Operatorul de apă al Consiliului Județean Prahova precizează că nu gestionează sursa de apă și nu poate interveni în zona Barajului Paltinu.

- Publicitate -

”Rolul nostru este exclusiv acela de operator al rețelelor – transportă și distribuie apa preluată de la instituțiile/ societățile care administrează sursa.

Oprirea de ieri, 28 noiembrie 2025, a fost decisă și comunicată de instituțiile care administrează sursa de alimentare, iar HIDRO PRAHOVA nu are atribuții legate de operarea barajului, de manevrele hidrotehnice sau de calitatea apei înainte de tartare.

Regretăm profund disconfortul creat abonaților și ne cerem scuze pentru faptul că informația a putut ajunge cu întârziere către populație. Întârzierea comunicării nu s-a datorat HIDRO PRAHOVA S.A., ci momentului în care am primit notificarea oficială privind oprirea.

- Publicitate -

Asigurăm toți abonații afectați că vom transmite imediat orice actualizare primită de la instituțiile responsabile cu gestionarea sursei de apă.

HIDRO PRAHOVA S.A. rămâne în contact permanent cu ESZ Prahova, Apele Române și Hidroelectrica pentru reluarea furnizării în condiții de siguranță” este mesajul conducerii Hidro Prahova.

VIDEO Cum arăta apa care intra în stația de tratare de la Voila înainte să se sisteze alimentarea