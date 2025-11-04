Insecte și flori de primăvară la Ploiești, în noiembrie

La începutul lunii noiembrie au fost observate în Ploiești flori și insecte care, în mod normal, își fac apariția primăvara. Deși ciudat pentru ploieșteni, specialiștii spun că nu este anormal. „Unele flori înfloresc de mai multe ori pe an. Unele insecte au mai multe generații pe an. Deci nu este anormal”, explică Ecaterina Șerban, biolog în cadrul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova.

Fluturi mari și colorați, toporași, călugărițe, sunt doar câteva dintre prezențele remarcate în Ploiești la începutul lunii noiembrie în acest an. Vremea cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius a trezit toată natura la viață.

„Plantele au fost „păcălite” de căldură”, spune specialista și, astfel, ploieștenii s-au putut bucura, la debutul ultimei luni de toamnă, de prezența toporașilor în apropierea locuințelor lor.

Insectele, care au mai multe generații pe an, nu țin cont de ceea ce arată calendarul, ci de temperaturile efective de afară. Astfel, fluturii amiral, sau „Vanessa Atlanta”, și-au făcut apariția și la Ploiești.

Amiralul este un fluture de dimensiuni medii, cu anvergura aripilor de până la 6,5 ​​cm. Aripile sunt aproape triunghiulare, dar ondulate de-a lungul marginii exterioare. În unele locuri, puteți vedea mici pete albăstrui. Datorită coloritului, amiralul cu aripile pliate este aproape imposibil de observat pe un copac sau pe sol. În mod normal, în fiecare vară umplu pajiști, margini de pădure și chiar orașe, dar până de curând erau o adevărată raritate.

Pentru specialiști, prezența acestuia nu este o noutate. „Fluturele Vanessa Atalanta sau amiral, este migrator și observat și poate fi observat și în zilele mai reci”, spune Ecaterina Șerban.

Pentru biolog, prezența călugăriței este una îmbucurătoare. „Călugărița a început să fie mai vizibilă și mă bucur pentru că s-au înmulțit mai bine anul acesta. Această specie este foarte folositoare omului deoarece se hrănește cu alte insecte”, explică specialista.

„Schimbările climatice influențează foarte mult activitatea plantelor și animalelor”, spune biologul. Astfel, și la Ploiești, pot fi observate specii de plante și animale și atunci când, în mod normal, nu „este sezonul” lor. Biodiversitatea există și este normal ca atât plantele și animalele să se adapteze schimbărilor climatice prin care trecem.