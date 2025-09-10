 

- Publicitate -

Expoziție de artă urbană și petrecere în aer liber la Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, la Fabrica UZUC din Ploiești (Str. Marin Brutaru 14) va avea loc deschiderea Anualei de Artă Urbană Artown Now. Intrarea este liberă.

- Publicitate -

Evenimentul va începe cu un tur ghidat al fabricii, în timpul căruia oaspeții vor admira și vor afla poveștile lucrărilor noi și celor din edițiile trecute, realizate de artiștii invitați.


>Seara va continua cu un moment de poezie,  intim și ludic, al poetei Rozana Mihalache.

Petrecerea va culmina cu un concert Corina Sîrghi, acompaniată de Cătălin Răducanu la pian, ”pentru toți cei care au iubit, iubesc și vor iubi”, după cum a descris chiar artista momentul.

Educație

Când primesc elevii bursele școlare. Banii se dau pentru două luni

Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să transmită către Inspectoratul Școlar Județean lista cu beneficiarii burselor școlare. Dacă anul trecut, în Prahova au fost...
- Publicitate -

Închiderea serii îi aparține Biancăi Oance, cu un set pregătit să acopere spațiul industrial în ceva căutat de noi toți: spirit liber.

Reamintim că Anuala de Artă Urbană Artown Now Ploiești  2025 începe pe 12 septembrie și ține până pe 12 octombrie. O lună întreagă în care orașul respiră altfel: prin muralele noi din oraș, în parcuri remodelate, în intervențiile urbane din gară, în locuri unde nu te aștepți. Prin expoziții, tururi, concerte, teatru, seri de poezie, ateliere.

Tema ediției din acest an este Genius Loci – Spiritul Locaului. Prin artă, spațiile își schimbă destinul: acolo unde apare o lucrare, se naște un alt sens, un alt centru al atenției și al trăirii. Genius loci este întâlnirea dintre spiritul creator și cel al trecătorului, dintre prezent și memoria ascunsă a orașului, dintre trecutul criptat în ziduri și viitorul care se deschide odată cu fiecare intervenție artistică.

- Publicitate -

Accesul este gratuit la toate evenimentele din Anuală, însă locurile sunt limitate. Înscrie-te aici pentru a fi primul care află programul complet: http://bit.ly/42evbxr

Artown NOW este posibil cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, Consiliului Județean Local și cu sprijinul partenerilor principali Kraftanlagen, IPIP, Shopping City Ploiești și NEPI Rockcastle și sponsorilor WDP – Warehouses with Brains. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești.
Artown NOW este co-finanțat de AFCN.

Notă: Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

1
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Vremea se răcește și vin ploile. Cum va fi la Ploiești

0
Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii anunță că...
Sport

Petrolul a mai transferat doi fotbaliști

0
Mijlocașul ofensiv Moutir Chajia (27 ani) și fundașul central...
Educație

Când primesc elevii bursele școlare. Banii se dau pentru două luni

0
Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să transmită către...
Eveniment

Zona din Ploiești care arată ca în anii `90. Când deschidem ochii?

1
Tranzitată zilnic de peste 1000 de persoane, zona BIG...
IT&C

A fost lansat iPhone 17. Ce inovații aduce noua gamă de la Apple

0
Apple a dezvăluit ieri, pe 9 septembrie 2025, mult...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

0
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Boala Ploieștiului: oricum, nu e bine! Scrisoarea unui cititor

Redacția Observatorulph.ro -
Observatorul Prahovean publică scrisoarea unui cititor despre evenimentele organizate...

Eveniment cultural la Mănăstirea Turnu

Observatorul Prahovean -
Pe 14 septembrie 2025, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci,...

V-au plăcut evenimentele estivale ale Primăriei Ploiești? Sondaj

Marius Nica -
Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie online....

La Câmpina începe demolarea garajelor ridicate pe domeniul public

Luiza Toboc -
Nu mai puțin de 18 garaje private, ridicate pe...
- Publicitate -

Campania „Donează un ghiozdan” a ajutat copiii și în 2025

Corina Matei -
Cea de-a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan”,...

Pepiniera cu arbori de mătase, brazi și stejari din Ploiești

Roxana Tănase -
La doar câțiva kilometri de centrul Ploieștiului este viitorul...

Ploiești pentru oameni. Ce poți face azi pe malul Dâmbului

Marius Nica -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează astăzi, 6 septembrie, noi...

Semnale de alarmă acum, la începutul anului școlar

Luiza Toboc -
O statistică realizată de „Salvați copiii” arată că, de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean