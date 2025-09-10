Expoziție de artă urbană și petrecere în aer liber la Ploiești

Vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, la Fabrica UZUC din Ploiești (Str. Marin Brutaru 14) va avea loc deschiderea Anualei de Artă Urbană Artown Now. Intrarea este liberă.

- Publicitate -

Evenimentul va începe cu un tur ghidat al fabricii, în timpul căruia oaspeții vor admira și vor afla poveștile lucrărilor noi și celor din edițiile trecute, realizate de artiștii invitați.



>Seara va continua cu un moment de poezie, intim și ludic, al poetei Rozana Mihalache.

Petrecerea va culmina cu un concert Corina Sîrghi, acompaniată de Cătălin Răducanu la pian, ”pentru toți cei care au iubit, iubesc și vor iubi”, după cum a descris chiar artista momentul.

Educație Când primesc elevii bursele școlare. Banii se dau pentru două luni Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să transmită către Inspectoratul Școlar Județean lista cu beneficiarii burselor școlare. Dacă anul trecut, în Prahova au fost...

- Publicitate -

Închiderea serii îi aparține Biancăi Oance, cu un set pregătit să acopere spațiul industrial în ceva căutat de noi toți: spirit liber.

Reamintim că Anuala de Artă Urbană Artown Now Ploiești 2025 începe pe 12 septembrie și ține până pe 12 octombrie. O lună întreagă în care orașul respiră altfel: prin muralele noi din oraș, în parcuri remodelate, în intervențiile urbane din gară, în locuri unde nu te aștepți. Prin expoziții, tururi, concerte, teatru, seri de poezie, ateliere.

Tema ediției din acest an este Genius Loci – Spiritul Locaului. Prin artă, spațiile își schimbă destinul: acolo unde apare o lucrare, se naște un alt sens, un alt centru al atenției și al trăirii. Genius loci este întâlnirea dintre spiritul creator și cel al trecătorului, dintre prezent și memoria ascunsă a orașului, dintre trecutul criptat în ziduri și viitorul care se deschide odată cu fiecare intervenție artistică.

- Publicitate -

Accesul este gratuit la toate evenimentele din Anuală, însă locurile sunt limitate. Înscrie-te aici pentru a fi primul care află programul complet: http://bit.ly/42evbxr