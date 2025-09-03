- Publicitate -

Programul concertelor de la Republik Fest 2025

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Republik Fest a ajuns la a doua ediție. Organizat de  Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, festivalul de muzică bună va avea loc în perioada 5-7 septembrie, la Parcul Bucov.

- Publicitate -

Din articol

Cine cântă la Republik Fest

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu. Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

program republik fest 5 septembrie

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ. Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

program 6 septembrie republik fest

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul cu Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

Social

Femeia bătută și lovită intenționat cu mașina la Baba Ana a murit

Femeia bătută de un bărbat, care ulterior ar fi lovit-o intenționat cu mașina, la Baba Ana, a murit. Cei doi aveau o relație extraconjugală. Agresiunea...
- Publicitate -

program 7 septembrie republik fest

Prețuri plafonate

Pentru ediția din acest an, organizatorii Republik Fest au decis să păstreze politica prețurilor accesibile la băuturi și mâncare, oferind participanților libertatea de a se bucura de festival fără grija unor costurilor ridicate. De exemplu, o apă plată va costa 7 lei (sticla de 500 ml), iar berea la halbă și sucurile din gama Coca-Cola nu vor depăși prețul de 12 lei.

În ceea ce privește zona de food court, meniurile vor fi variate, la prețuri între 20 și 50 de lei, incluzând opțiuni pentru toate gusturile: hot-dog, burgeri, cartofi prăjiți și alte preparate rapide.

Activtități pentru copii

În cele trei zile de festival vor fi ateliere de picturi pe față și modelaj de baloane, ateliere de creație (colaje, picturi, decorațiuni), atelier de muzică și ritm, atelier „Cel mai lung desen”, atelier cu plante naturale stabilizate și o vânătoare de comori.

- Publicitate -

Nu vor lipsi activitățile sportive pe terenurile din incinta parcului, pictură pe viniluri, ateliere de tobe, muzicograme și desen.

Ca și anul trecut, va fi amenajată o zonă de relaxare, photo corner tematic cu cadre Instagramabile și o mașină de făcut baloane. Participanții vor avea și un copac decorativ unde îți poți agăța un gând, un vis, o dorinnță, și/sau feedback festival/artist.

Curse TCE cu program prelungit

Organizatorii au anunțat că pe perioada festivalului linia TCE 40 Barat (Hale Coreco – Parc Bucov) va avea program prelungit (până la ora 02:00) și o frecvență crescută (plecare la fiecare 30 de minute), pentru ca toți participanțții să ajungă în siguranță și la timp la concerte și înapoi în oraș.

Social

Femeia bătută și lovită intenționat cu mașina la Baba Ana a murit

Femeia bătută de un bărbat, care ulterior ar fi lovit-o intenționat cu mașina, la Baba Ana, a murit. Cei doi aveau o relație extraconjugală. Agresiunea...
- Publicitate -

Programul curselor TCE pentru Republik Fest 2025

  • 5.09.2025:
  • Plecări de la stația Hale Catedrală: 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30;
  • Plecări de la stația Biserica Sfânta Vineri: 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;
  • Plecări de la stația Parc Bucov:16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.
  • 6 și 7.09.2025:
  • Plecări de la stația Biserica Sfântă Vineri: 09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;
  • Plecări de la stația Parc Bucov: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.

Pentru deplasările cu aceste curse, călătorii vor folosi bilete de transport public local sau abonamente, după caz.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

0
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
Educație

În școlile din Prahova, festivitățile de deschidere nu sunt boicotate

0
Președintele Sindicatului „Școala Prahovei”, Ion Duță, anunța, zilele trecute,...
Administrație

Primăriile din Prahova lovite de restructurări

1
Propunerea Guvernului Bolojan privind reducerea posturilor din administrația locală...
Eveniment

În patru luni, elevii de la Bassarabescu vor avea școală modulară

0
În aproximativ 4 luni va fi gata construcția containerelor...
Eveniment

Incendiu la două case din Urlați

0
Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

5
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Femeia bătută și lovită intenționat cu mașina la Baba Ana a murit

Marius Nica -
Femeia bătută de un bărbat, care ulterior ar fi...

Când trecem la ora de iarnă 2025

Marius Nica -
România va trece și în acest an la ora...

Tur ghidat și atelier, pe malurile Dâmbului, în Ploiești

Marius Nica -
Asociația ”Ploiești pentru oameni” organizează noi evenimente în cadrul...

Ploieștiul prinde culoare prin picturi murale FOTO

Marius Nica -
Orașele nu cresc doar prin clădiri și străzi, ci...
- Publicitate -

Cine a rămas fără asigurare medicală de la 1 septembrie

Marius Nica -
Aproximativ 650.000 de persoane, care până acum au fost...

Lista localităților din Prahova cu apă după program sau debit redus

Marius Nica -
Mai multe localități din Prahova vor avea apă după...

Clădirea cea mai veche din Ploiești, construită în urmă cu 240 de ani

Roxana Tănase -
Ploieștiul din păcate, la fel ca alte multe orașe...

Daniel, tânărul care a ales să se facă pompier, inspirat de tatăl său

Luiza Toboc -
L-a inspirat să aleagă  meseria de pompier, i-a fost...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean