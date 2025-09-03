Programul concertelor de la Republik Fest 2025

Republik Fest a ajuns la a doua ediție. Organizat de Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, festivalul de muzică bună va avea loc în perioada 5-7 septembrie, la Parcul Bucov.

Cine cântă la Republik Fest

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu. Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ. Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul cu Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

Prețuri plafonate

Pentru ediția din acest an, organizatorii Republik Fest au decis să păstreze politica prețurilor accesibile la băuturi și mâncare, oferind participanților libertatea de a se bucura de festival fără grija unor costurilor ridicate. De exemplu, o apă plată va costa 7 lei (sticla de 500 ml), iar berea la halbă și sucurile din gama Coca-Cola nu vor depăși prețul de 12 lei.

În ceea ce privește zona de food court, meniurile vor fi variate, la prețuri între 20 și 50 de lei, incluzând opțiuni pentru toate gusturile: hot-dog, burgeri, cartofi prăjiți și alte preparate rapide.

Activtități pentru copii

În cele trei zile de festival vor fi ateliere de picturi pe față și modelaj de baloane, ateliere de creație (colaje, picturi, decorațiuni), atelier de muzică și ritm, atelier „Cel mai lung desen”, atelier cu plante naturale stabilizate și o vânătoare de comori.

Nu vor lipsi activitățile sportive pe terenurile din incinta parcului, pictură pe viniluri, ateliere de tobe, muzicograme și desen.

Ca și anul trecut, va fi amenajată o zonă de relaxare, photo corner tematic cu cadre Instagramabile și o mașină de făcut baloane. Participanții vor avea și un copac decorativ unde îți poți agăța un gând, un vis, o dorinnță, și/sau feedback festival/artist.



Curse TCE cu program prelungit

Organizatorii au anunțat că pe perioada festivalului linia TCE 40 Barat (Hale Coreco – Parc Bucov) va avea program prelungit (până la ora 02:00) și o frecvență crescută (plecare la fiecare 30 de minute), pentru ca toți participanțții să ajungă în siguranță și la timp la concerte și înapoi în oraș.

Programul curselor TCE pentru Republik Fest 2025

5.09.2025 :

: Plecări de la stația Hale Catedrală : 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30;

: 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30; Plecări de la stația Biserica Sfânta Vineri : 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;

: 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; Plecări de la stația Parc Bucov:16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00. 6 și 7.09.2025 :

: Plecări de la stația Biserica Sfântă Vineri : 09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;

: 09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; Plecări de la stația Parc Bucov: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.

Pentru deplasările cu aceste curse, călătorii vor folosi bilete de transport public local sau abonamente, după caz.