Secretul la zacusca cea mai bună, pe platoul de la Hale

Cu doar câteva zile înainte de debutul calendaristic al toamnei, gospodinele au luat cu asalt platoul de la Halele Centrale din Ploiești. E sezonul legumelor, iar pregătirile pentru bulion și zacusca de vinete sunt în toi. Tanti Georgeta Matei, din Băleni Sârbi, deține un secret pentru delicioasa zacuscă pentru la iarnă.

Pe platoul de la Halele Centrale a început deja alergătura după cele mai bune legume pentru zacusca de vinete preparată pentru la iarnă.

Mari și bine coapte, vinetele dispar rapid de pe tarabe, pentru că acum sunt la mare căutare. Chiar dacă oferta din supermarket este una bogată când vine vorba de borcanele cu zacuscă de vinete, multe gospodine nu au renunțat în a pregăti acasă deliciosul preparat pentru la iarnă.

Iar la capitolul rețete, fiecare spune că există un secret când vine vorba de zacusca de vinete.

Cum să faci cea mai bună zacuscă de vinete

Tanti Georgeta Matei din Bălenii Sârbi, după ani de experiență, spune că a reușit să descopere trucurile pentru cea mai bună zacuscă de vinete. Importante sunt nu doar legumele, ci și prepararea lor cu atenție.

Coacerea vinetelor uniform și suficient de mult, ușurează curățarea lor ulterioară. Un truc ar fi ca fiecare vânătă să fie învelită în staniol pentru a permite coacerea uniformă.

Pentru rețeta perfectă de zacuscă, tanti Georgeta Matei folosește ardei capia, care se coc înainte de preparare. Ceapa, roșiile coapte și foile de dafin nu trebuie să lipsească la prepararea acestui produs.

După coacerea legumelor, se curăță vinetele și ardeiul capia după ce s-au copt, iar multe gospodine toacă legumele mărunt. Ceapa tăiată mărunt se pune la călit în ulei, iar când devine sticloasă se adaugă vinetele și ardeiul capia, iar ulterior roșiile.

Rețeta de zacuscă de vinete tradițională

„La noi la țară, pentru zacuscă folosim 5 kg de vinete, 4 kg de ardei capia copt, 3 kg de ceapă, un kilogram de roșii și un kilogram de ulei”, ne-a dezvălui tanti Georgeta.

Bineînțeles în zacuscă se pune sare, piper, iar pentru un gust delicios nu vor lipsi frunzele de dafin, dar și o lingură de zahăr.

Fierberea legumelor este la fel de importantă. Cu cât legumele sunt lăsate să fiarbă la foc mic, cu atât viitoarea zacuscă de vinete este mai delicioasă.



Prețul legumelor pe platoul de la Halele Centrale

Pe platoul de la Halele Centrale din Ploiești, prețul la legume, comparativ cu anul trecut, nu a fost majorat. Ploile din acest an au fost de bun augur pentru producătorii de legume. Prin urmare, tarabele sunt încărcate cu vinete, roșii și ardei capia.

vinete – 2,5 lei – 3,5 lei/kg

roșii – 5 – 10 lei/kg

ceapă galbenă – 3 lei/kg

ardei capia – 5-6 lei/kg

ardei gras – 5-6 lei/kg