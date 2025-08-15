- Publicitate -

Amenzi uriașe pentru construcții de garaje fără autorizații

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Amenzile pentru construcția de garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără autorizație de la primărie pot ajunge până la 100.000 de lei. Măsura este prevăzută într-un proiecte de lege privind reforma administrației publice locale, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Până acum construirea de garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără autorizație era considerată de legea autorităților locale o abatere minoră, însă acest lucru se va putea schimba.

Guvernul are în dezbatere publică, odată cu reforma administrației publice locale, și acest gen de abatere.

În situația în care se construiesc astfel de anexe fără autorizație, persoanele responsabile vor primi amenzi începând cu suma de 1.000 de lei și până la 100.000 de lei.

Eveniment

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă legătura dintre zona de nord și zona Podu Înalt, continuă să fie o misiune greu...
- Publicitate -

Diferența dintre suma minimă și maximă este atât de mare pentru a da posibilitatea autorităților locale de a constata gravitatea construcției fără autorizație.

Pentru situațiile în care autorizația de construire există, dar nu este respectată, cuantumul amenzilor este cuprins între 5.000 și 20.000 lei, iar pentru refuzul de a lăsa organele de control pe proprietate al amenda fixă propusă este de 10.000 de lei

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

0
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

0
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Gropi adânci la câțiva metri de mal pe litoralul românesc

0
Gropi adânci s-au format la câțiva metri de mal...
Eveniment

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

0
Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă...
Administrație

Disponibilizări la Primăria Ploiești. Câți angajați vor fi concediați

0
Pachetul de măsuri propus de Guvernul Bolojan va conduce,...
Eveniment

Lista drumurilor cu trafic restricționat în minivacanța de Sf. Maria

0
În minivacanța de Sf. Maria polițiștii au decis impunerea...
Național

Se poate ura „La mulți ani” de Adormirea Maicii Domnului?

0
Românii ortodocși sărbătoresc astăzi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

Luiza Toboc -
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

Luiza Toboc -
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...

Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești. Lista evenimentelor

Marius Nica -
Malul pârâului Dâmbu, în zona Mihai Bravu, se va...

Localnici din Cornu, terorizați de maidanezii adunați într-o curte

Luiza Toboc -
Terorizat de zecile de câini maidanezi adunați de pe...
- Publicitate -

Câini morți, la tomberon, în Prahova. Explicația adăpostului

Marius Nica -
Mai multe cadavre ale unor câini din adăpostul pentru...

Zeci de blocuri și instituții din Ploiești, fără apă caldă

Observatorul Prahovean -
Termo Ploiești anunță că lucrările pentru remedierea avariei înregistrată...

Când începe vaccinarea gratuită anti-HPV pentru cei până în 26 de ani

Luiza Toboc -
HPV (Virusul Papiloma Uman) reprezintă cea mai frecventă infecție...

Ploieșteanca ce a suferit arsuri, infectată la Floreasca, luptă să trăiască

Luiza Toboc -
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean