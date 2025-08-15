Amenzi uriașe pentru construcții de garaje fără autorizații

Amenzile pentru construcția de garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără autorizație de la primărie pot ajunge până la 100.000 de lei. Măsura este prevăzută într-un proiecte de lege privind reforma administrației publice locale, potrivit digi24.ro.

Până acum construirea de garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără autorizație era considerată de legea autorităților locale o abatere minoră, însă acest lucru se va putea schimba.

Guvernul are în dezbatere publică, odată cu reforma administrației publice locale, și acest gen de abatere.

În situația în care se construiesc astfel de anexe fără autorizație, persoanele responsabile vor primi amenzi începând cu suma de 1.000 de lei și până la 100.000 de lei.

Diferența dintre suma minimă și maximă este atât de mare pentru a da posibilitatea autorităților locale de a constata gravitatea construcției fără autorizație.

Pentru situațiile în care autorizația de construire există, dar nu este respectată, cuantumul amenzilor este cuprins între 5.000 și 20.000 lei, iar pentru refuzul de a lăsa organele de control pe proprietate al amenda fixă propusă este de 10.000 de lei