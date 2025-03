Elevii din Lipănești, scoși din ”capcana” tik-tok. Se poate!

Într-o lume tot mai digitalizată și axată pe lumea informatică, este esențial ca activitățile educative și recreative destinate copiilor să le stimuleze nu doar abilitățile cognitive, dar și pe cele sociale, emoționale și creativitatea, cu precădere în mediul rural.

text si foto: Alexandru Olteanu

Așa se face că în localitatea Lipănești, prin grija administrației locale, respectiv a Consiliului Local și a Asociației Se Poate a fost înfiintat Centrul pentru tineret. Cheltuielile pentru amenajarea si dotarea spațiului pus la dispoziție de Primăria Lipănești printr-un contract de comodat au fost suportate în integralitate de către Asociația Se Poate.

Colaborarea între cei ce se ocupă de buna „gospodărire” a comunei și asociație se derulează de aproape nouă ani de zile, pe mai multe teme. Pentru viitorul imediat se intenționează desfășurarea unor activități săptămânale, în care să fie implicați elevii din localitate cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani, activități ce au ca teme fotografia, jocurile de societate, proiecții de film, întrecerile sportive, cunoștințele școlare și multe altele.

Inițiatorii acestui proiect sunt cei de la Asociația Se Poate.

„Asociația Se Poate (ASP) (tradus în engleză „It’s Possible”) a fost înființată în 2014 ca organizație non-profit/non-guvernamentală care își propune să implice tinerii și tinerii adulți din comunitatea noastră locală ca cetățeni activi și responsabili. Se Poate oferă o gamă de servicii care acoperă diverse domenii, inclusiv Educație și formare, Proiectare și dezvoltare de proiecte, Cercetare tematică, Mobilitate internațională. Misiunea organizației Se Poate este de a responsabiliza tinerii oferindu-le oportunități de a-și dezvolta abilitățile personale și profesionale, promovând cetățenia activă, incluziunea socială și durabilitatea mediului. Ne propunem să ne îndeplinim această misiune oferind o gamă largă de servicii educaționale și de formare, promovând cooperarea și schimbul de bune practici și oferind un mediu sigur și primitor pentru ca tinerii să se poată aduna, socializa și implica în activități” – acestea sunt principalele obiective ale asociației.

În zilele de 1 și 2 Martie la Centrul pentru tineret s-au desfășurat o serie de activități în care au fost implicați reprezentanți ai asociației coordonați de Theodora Ana-Maria Sandu, studentă ce a dobândit de-a lungul timpului cunoștințe valoroase și experiență practică în facilitarea diferitelor tipuri de traininguri și ateliere pe teme precum Managementul proiectelor, Proiectarea proiectelor, Managementul timpului, Comunicare, Marketing.

Am discutat și am aflat de la Theodora o mulțime de lucruri interesante despre acest proiect.

„Proiectul este intitulat Construiește-ți viitorul și presupune întâlniri lunare cu elevii din localitate pentru a-și dezvolta diverse abilități și competențe. În aceste zile am desfășurat activități precum jocuri de cunoaștere, lucrul în echipă, ateliere de fotografie, proiectii de film. Pentru programul următor avem în vedere acțiuni pe teme extra școlare în urma cărora copiii și tinerii să se familiarizeze cu reciclarea selectivă a deșeurilor menajere.” ne-a declarat Theodora Ana-Maria Sandu.

Pentru cateva ore am fost și eu „elev silitor” în care am ascultat și aplicat în cadrul atelierului de fotografie, special amenajat al centrului de tineret de la Lipănești, câteva sfaturi pentru a fi un bun fotograf. De la colegii inimoasei Theodora am învățat că „fotografia este o cale spre exprimarea personalității.”

„ Prin participarea la workshopuri de fotografie, copii pot învăța nu doar tehnici de bază în domeniu, ci și să observe lumea dintr-o perspectivă diferită. Proiectele de acest tip nu sunt doar o oportunitate de a învăța despre artă și tehnologie, dar și o metodă de a încuraja dezvoltarea imaginației și a abilității de a observa detalii importante din jurul lor. De asemenea, fotografia îi ajută pe copii să aprecieze frumusețea detaliilor, stimulându-le creativitatea și gândirea artistică.”, am aflat de la Valeria Paraschiva, care în plus se ocupă si de organizare.

„Profesoara” jocurilor de societate, Andra Zoica, le-a trezit copiilor prezenți un interes aparte, în care aceștia au fost pe rând câștigatori sau învinși. Important pentru ei este faptul că au învățat și reținut că în viață trebuie să accepți și înfrângerea uneori.

„ Jocurile de societate reprezintă o activitate valoroasă în educația copiilor, contribuind atât la dezvoltarea abilităților cognitive, cât și la formarea unor relații sociale sănătoase. În cadrul unor proiecte educative, copiii au ocazia să învețe prin joc despre strategie, gândire critică și rezolvarea problemelor. De asemenea, interacțiunea socială în timpul jocurilor ajută la îmbunătățirea abilităților de comunicare și colaborare”, mi-a explicat colega Theodorei.

Copiii prezenți la acest eveniment au fost într-un număr suficient de mare, conform aștepărilor organizatorilor evenimentului.

Tot de la gazdele noastre am aflat că elevii sunt extrem de entuziaști, sunt implicați și angrenați in tot ce se întâmpla, dornici de cunoaștere și de socializare.

Implicarea copiilor în proiecte educaționale care combină activități precum fotografia, jocurile de societate, jocurile colective și învățarea cunoștințelor școlare joacă un rol fundamental în dezvoltarea lor. Aceste activități nu doar că îi ajută pe copii să învețe într-un mod creativ și interactiv, dar le formează și abilități esențiale pentru viața lor socială și profesională. Astfel de proiecte sunt o oportunitate extraordinară de a încuraja dezvoltarea unor tineri capabili, empatici și responsabili.

La sfărșitul celei de-a doua zi, practic la finalul acestei acțiuni putem să spunem că a fost un eveniment reușit, în care și cei de la Asociația Se poate, au fost mulțumiți si chiar bucuroși în urma acțiunii organizate.

Și eu ca participant activ, măcar pentru câteva ore, m-am bucurat alături de cei prezenți la eveniment, de zâmbetul si lumina ce se puteau citi pe chipurile copiilor. Am concluzionat prezența mea jucându-ma cu rolul de elev și „profesoara” Theodora Sandu, întrebând-o ce notă ar da pentru copiii si acțiunile lor, iar răspunsul ei a fost simplu -10 pe linie! Învătăm de aici că totul SE POATE, grație Asociației SE POATE!

