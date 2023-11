Asociația Terapii pentru Dezvoltarea Potențialului Uman, care ajută copiii cu dizabilități, nominalizată la Gala Comunității Prahovene

Asociația Terapii pentru Dezvoltarea Potențialului Uman este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 2021 din dorința de a aduce împreună copii, tineri și adulți cu și fără dizabilități, părinți și bunici, prieteni și voluntari, pentru a promova conceptul de incluziune și pentru a crea căi optime de dezvoltare și atingere a potențialului maxim de către fiecare individ. ATDPU este nominalizată la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle. Află povestea sa în rândurile de mai jos.

Un alt scop al asociației este să arate că fiecare persoană are un potențial unic și merită oportunități egale pentru a-și dezvolta și valorifica acest potențial.

Cu această viziune în minte, Asociația ATDPU a adunat specialiști în terapie, voluntari și membri ai comunității pentru a crea un mediu propice dezvoltării și creșterii fiecărei

persoane cu sau fără dizabilități.

Asociația ATDPU a fost activă în sprijinirea persoanelor cu dizabilități prin intermediul unui program diversificat de activități ce promovează incluziunea pritr-un stil de viață activ

„An de an, aducem împreună persoane cu și fără dizabilități, prieteni, familii și entuziaști ai sporturilor de iarnă pentru a crea amintiri de neuitat pe pârtiile montane.

Când zăpada se topește și schiurile sunt înlocuite cu pantofii de drumeții, continuăm să explorăm frumusețea naturii și a vieții în aer liber în cadrul activitățiilor noastre cu cortul. Aceste experiențe ne unesc într-un spirit de aventură care durează pe tot parcursul anului.

În 2022, am introdus ceva nou și special – tabăra în caiac. A fost o experiență de explorare a apelor liniștite, unde am făcut echipă și am creat amintiri de neuitat”,ne-au precizat reprezentanții Asociației.

Anul acesta, ATDPU s-a implicat într-o acțiune de voluntariat organizată de American Council for International Education, participând cu inima deschisă la strângerea de deșeuri desfășurată la vârful Secaria

Tot în acest an, prin intermediul proiectul „Tintim spre vârf”, 10 tineri cu sindrom Down și

20 de tineri fără dizabilități se unesc într-o aventură plină de învățare și prietenie. Prin

drumeții și explorarea naturii, acest proiect promovează cu pasiune valoarea incluziunii.

Fiecare pas pe poteci montane devine o oportunitate de a construi noi prietenii și de a

arăta că potențialul uman nu are limite.

Proiectul „Mamele Speciale Fac Sport” aparține tot Asociației ATDPU

În cadrul acestui program, 30 de mame ale copiilor cu dizabilități au luat parte la 72 de antrenamente de fitness pe parcursul a trei luni. Aceste mame extraordinare au descoperit puterea sportului pentru a îmbunătăți nu numai starea lor fizică, ci și cea psihică.

Pe lângă antrenamentele săptămânale, au fost organizate și seminarii de nutriție și de

psihoterapie. Acest proiect, menționează cei de la Asociație, este un tribut adus puterii și perseverenței mamelor și un exemplu viu al modului în care sportul poate aduce schimbări pozitive în viețile tuturor.

Dacă îți place povestea sa și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023, ora 23:59.