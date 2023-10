Mai mulți transportatori din Prahova, reclamați că nu eliberează legimitații gratuite pentru elevii navetiști. Val de sesizări ale părinților

După ce Observatorul Prahovean a publicat ieri articolul Transportatori din Prahova, lăsați fără licență pentru că au refuzat să elibereze legitimații gratuite elevilor navetiști [VIDEO] numeroși cititori ne-au semnalat că și pe alte curse situația este similară. Pentru că opinia dumneavoastră este importantă pentru noi, vă rugăm să participați la un sondaj de opinie pe această temă disponibil la finalul textului.

Două firme de transport persoane care deservesc mai multe rute în Prahova au fost amendate ieri și urmează să le fie suspendată licența pentru că au refuzat să elibereze legitimații gratuite elevilor navetiști.

Măsurile au fost dispuse de reprezentanții Consiliului Județean Prahova în urma unui control-fulger efectuat la terminalul pentru navetiști improvizat pe strada Găgeni din Ploiești.

Numeroși cititori ne-au sesizat că acești transportatori nu sunt singurii din Prahova care refuză eliberarea legitimațiilor gratuite.

Iată doar câteva dintre reclamațiile transmise de părinții elevilor navetiști care nu beneficiază de un drept stabilit prin lege.

”Eu am doi copii la liceu, unul cls a XII a la CNIL Caragiale si unul clasa a IX a la Virgil Madgearu. Am primit adeverinte pentru eliberarea abonamentului gratuit, conform legii, am inteles ca listele au fost transmise operatorului de transport, dar, supriza, transportatorul nu a vrut sa elibereze, decat contracost, motivul fiind acela ca nu exista procedura clara si nu stie cum isi va recupera banii pe acele abonamente. Este vorba de firma care efectueaza ruta Ploiesti – Pucheni – Potigrafu – Gorgota – Crivina – Poienarii Burchii – Ologeni – Tatarai”.

”Pe traseul Gornet-Ploiești firma nu eliberează legitimații gratuite pentru elevi!”

”Pe ruta Vălenii de Munte-Ploiești este aceeași situație ca în articol. Trebuie să le cumpărăm bilete sau abonamente la copii”.

”Sunt mama unui elev navetist pe ruta Gornet-Ploiesti . Transportatorul nu vrea să dea abonamente gratuite. Le-a spus copiilor că nu vor școlile să semneze nu știu ce hârtii cu el. Pe mine ca părinte mă costa transportul copilului de acasă până la școală 120 lei pe săptămână”

”Pe traseul Cocoșești-Blejoi-Ploiești nu se eliberează abonament gratuit elevilor. Domnul șofer al microbuzului a spus că l-a întrebat pe patronul lui și acesta a spus că nu eliberează abonament gratuit elevilor. Am cumpărat abonament la preț întreg – 160 lei”.

Observatorul Prahovean a transmis aceste sesizări conducerii Consiliului Județean Prahova. Reprezentanții instituției susțin că vor verifica în perioada imediat următoare toți transportatorii, iar cei care refuză să elibereze legitimații gratuite elevilor navetiști vor fi sancționați.

