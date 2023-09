Pățania unui ploieștean care și-a uitat aparatul foto profesional într-o cafenea. ”Noroc cu camerele de supraveghere…”

Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a povestit pe Facebook experiența prin care a trecut după ce și-a uitat aparatul de fotografiat într-o cafenea din oraș. Inițial, chelnerița a declarat că nu știe nimic, însă apoi a fost nevoită să scoată bunul respectiv din portbagajul mașinii sale.

- Publicitate -

”Ce facem daca gasim un portofel cu bani? Dar un aparat foto?

Am primit un astfel de raspuns astazi, raspuns care din pacate nu face cinste profilului nostru de oameni (hai sa ne numim asa, cat inca se mai poate) care se pare ca dintre a face bine si a face un rau alege calea cea mai… profitabila: raul.

Partea buna in toata ‘distractia’? Desi multe voci in ziua de astazi arunca cu noroi in institutia politiei, aducand in vedere faptul ca nu isi fac treaba perfect (dar cine oare e perfect?), ca ar fi lenesi ori insuficient pregatiti, astazi voi aplauda in fata tuturor modul in care s-au ocupat de cazul meu.

Povestea pe scurt: dupa o plimbare prin Parcul Dimitrie Ghica, am zis sa ne oprim la o cafenea din apropiere – tineam aparatul foto in mana, insa eram un pic aglomerati.. un pic de bagaje + bebelinca la purtator, totul pe repede inainte. Bun… comandam ceva , suntem serviti… plecam. Ne continuam plimbarea pe Bvd. Carol pana ajungem undeva in dreptul Hotelului Alexandrion unde oprim in scurt s-o pasam pe cea mica de la unul la altul… peste inca 15 minute, dorind sa mai fac o serie de fotografii, ne dam seama ca Nikon-ul (+obiectiv & carduri) lipseste. Incep intrebarile, anamneza… reconstituirea drumului… primul gand a fost sa ma reintorc la cafenea.

Zis si facut: ajung acolo, explic situatia domnisoarei care ne servise mai devreme si intreb daca nu cumva a observat vreun aparat foto – am observat ca localul avea camere de luat vederi si ma gandeam implicit ca nu are cum sau de ce sa ma minta – domnisoara neaga ca ar fi vazut vreunul si imi recomanda sa refac traseul.

Bun, refac traseul, singurul loc in care as mai fi putut lasa aparatul era doar seria de banci din fata hotelului, insa nu-mi aminteam deloc sa fi facut asta… aparatul nu era deloc de gasit in zona, oricine ar fi putut opri sa il ia. Am mers pana si la primaria orasului pentru a putea fi verificate camerele amplasate in zona Bvd. Carol.

- Publicitate -

Ma reintorc dupa 20 min. la cafenea, unde solicit amabil daca se pot cumva verifica si aici imaginile de pe camere – fara sa lansez vreo acuzatie, ci doar sa verific daca cumva il aveam la mine in momentul in care am intrat in incinta – asta ca sa-mi formez o idee clara legat de unde l-as fi putut scapa din vedere.

La insistentele mele, mi s-a spus ca va fi contactat seful localului si in urma verificarii imaginilor, eventual daca se va gasi ceva, voi fi contactat si voi primi aparatul prin curier (lucru care mi s-a parut un pic bizar – ca si cum s-ar cunoaste ceva) – am anuntat ca urmatoarea mea oprire va fi sectia de politie, lucru pe care l-am si facut.

Oamenii de la sectie, foarte de treaba – profesionisti si prompti in toate demersurile – am lasat declaratia, toate detaliile pe care mi le aminteam si am mers din nou la Hotelul Alexandrion unde cei de la securitate au fost foarte amabili si au gasit imediat filmarea cu intervalul in care trecusem prin zona – surpriza: nu aveam aparatul la mine… asa ca nu ramasese decat o pista valabila: cafeneaua.

- Publicitate -

Am plecat impreuna cu agentii de politie si odata ajunsi acolo, a fost contactat direct patronul, caruia i-au fost solicitate filmarile atat din interiorul, cat si din exteriorul cladirii (cum pana atunci nu primisem din partea lor decat o poza care defapt nu putea fi relevanta in vreun fel) – apare din nou in peisaj aceeasi domnisoara care ne servise anterior si incerca sa ne trimita catre o alta pista, sugerand ca nu am ajuns deloc la ei cu Nikon-ul… intre timp apare prima filmare din interior care sugera ca ar avea dreptate.

Bun… plecam catre parc, poate domnisoara are dreptate si ne-am senilizat complet… peste 10 minute suna telefonul: va rugam sa va prezentati la cafenea, doamna a recunoscut ca s-a panicat si nu a stiut cum sa reactioneze – doreste sa va predea bunul.

Ajunsi din nou acolo, aparatul meu este scos elegant de catre domnisoara …din portbagajul masinii sale – intre timp, aparuse si filmarea relevanta.

- Publicitate -

Totul e bine cand se termina cu bine, as zice… desi se putea evita foarte simplu acest intreg teatru – da, probabil am avut eu doza mea de cretinism si neatentie, in fond …se poate intampla oricui – insa nu doar ca respectiva domnisoara nu a anuntat drept pierdut acest aparat in momentul in care a fost gasit, dar la momentul revenirii proprietarului de drept, a negat de mai multe ori gasirea acestuia si a tras de timp in speranta in care nu se va insista mai departe cu povestea.

Motivul pentru care nu fac public locul exact in care s-au derulat aceste fapte este unul simplu: am invatat in viata ca nu e ok sa raspunzi cu rau la rau – desi unii poate nu se invata altfel. Nu a contat extrem de mult pentru mine, desi am primit in mod oficial si scuze… situatia pana la urma s-a rezolvat si am retras plangerea. Ma intreb doar care ar fi fost deznodamantul daca in locul meu ar fi fost un turist strain, cineva slab de ingeras sau cineva care avea tren de prins ori se grabea sa plece… nu vorbim de un portofel, de acte, dar vorbim totusi de un lucru de valoare.

O bila neagra va ramane de vopsit intre domnisoara in cauza si cel de sus…poate cu mai multe fapte bune… dar cine stie?

Eu nu doresc decat sa multumesc tare frumos pe aceasta cale Politiei Sinaia, in special agentilor Ciprian Ganea si Dragos Piscan pentru profesionalismul lor si seriozitatea cu care au tratat acest caz. Sunt si oameni de isprava in Politia Romana si eforturile acestora merita apreciate atunci cand este cazul”.