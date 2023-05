O tânără născută în Ploiești își caută familia biologică

Ștefania Cristina Gheorghe, o tânără de 22 de ani, născută în Ploiești, își caută familia biologică. Aceasta a postat pe rețelele de socializare un anunț, în speranța că își va găsi mama.

- Publicitate -

Ștefania Cristina Gheorghe a publicat pe Facebook o postare prin care își caută mama biologică.

Născută în Ploiești, pe 12 august 2001, tânăra de 22 de ani spune că până la vârsta de 3 ani a fost în plasament în Mizil, după care a fost adoptată.

Iată postarea intergală:

- Publicitate -

„SALUTĂRI TUTUROR!

Numele meu la naștere a fost STEFANIA-CRISTINA GHEORGHE și sunt născută la data de 12 august 2001 în PLOIEȘTI, județul PRAHOVA.

Sunt aici în căutarea mamei mele biologice despre care știu numai că se numește GHEORGHE RODICA.

- Publicitate -

Până la vârsta de 3 anișori am fost in plasament în MIZIL județul PRAHOVA, după care am fost adoptată de doi părinți speciali cărora le datorez totul.

De când am aflat despre adopția mea, în fiecare zi am o grămadă de întrebări fără nici un răspuns.

De mică, tot visez o pereche de ochi de femeie deși nu am simțul identității sale. Dintotdeauna, pe sufletul meu a pus stăpânire un dor, acel dor de o persoană pe care nu am cunoscut-o vreodată.

- Publicitate -

Îmi doresc nespus de mult să o găsesc, atât pe ea cât și eventualii frați sau surori dacă există, îmi doresc să închid această rană din sufletul meu și să opresc acest șir nesfârșit de întrebări și teamă de necunoscut.

Astăzi vă cer ajutorul tuturor, DISTRIBUIȚI cât mai mult posibil poate ajunge și la mama mea sau poate undeva într-un colț de lume există cineva care își amintește despre mine și despre destinul meu.

Vă mulțumesc anticipat tuturor pentru fiecare distribuire!”.