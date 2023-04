Locuri de parcare la bloc cu chirie în Ploiești? Opinia cititorilor

Observatorul Prahovean a lansat în dezbatere pe pagina de Facebook a ziarului o temă contrroversată: locurile de parcare de la blocurile din Ploiești. Primăria Ploiești nu a luat încă o decizie privind închirierea acestora.

Astfel, la întrebarea ”Ar trebui Primăria Ploiești să scoată la închiriere locurile de parcare de la bloc, așa cum se întâmplă în marile orașe?” reacțiile au fost pro și contra.

Iată câteva dintre răspunsurile și argumentele cititorilor:

Alexandru Cristian Popa: Ar fi ok dacă ar putea asigura cîte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă ( apartament, garsonieră). În alte condiții s-ar creea o discriminare intre locatari.

Adrian Urzeala: Sigur NU. nu sunt suficiente locuri de parcare mai ales in zona locuintelor colective vechi ( blocurile construite inainte de 1992 – mai ales cele mai mari de 4 etaje) . o eventuala inchiriere nu ar face decit sa aduca bani la Primarie si ar discrimina cetatenii ( bogati-saraci)

Cristina Cri: Absolut Da mai ales in zona centrală. De fiecare data parcările sunt ocupate si noi ca rezidenți trebuie sa ne descurcam.

Mioara Creanga: Nu , alte cheltuieli pe lângă impozitele și taxele existente,care sunt și așa f mari!!!Convenabil pentru ei sa-si mărească salariile!!!

Iulian Ionete: Ar trebui sa le asigure, nu sa le vanda. S-a ajuns aici pentru ca penalii de la urbanism au dat aprobari din burta. Adica pe spagi.

Stefan Botez: Da sunt de acord,dar la prețul de 1 ron pe an,că si așa toacă bani primariei degeaba.

Carmen Tataru: Nu, având în vedere ca exista mai multe mașini decât locuri de parcare!

Eduard Ioan Braslasu: Evident că nu , atât timp cât sunt mult mai multe mașini decat locuri de parcare . Și cât timp majoritatea locurilor de parcare nu au fost făcute de primărie , fiind încă de până în 1989, când parcările erau gratis . Primăria să închirieze ce a făcut ea in acești 30 de ani , iar banii sa fie luați inclusiv pentru paza ! Este ușor să tragi doua dungi de vopsea or domeniul public și da iei bani !

Andreas Vlad: Prima mașină dintr-un apartament să fie gratuită și garantată; la a doua să îl doară ficatul dacă vrea parcare in fața blocului; la casă, dacă are curte de peste 50mp, să fie obligat să o țină în curte (deci teren liber, fără construcții pentru care plătește impozit); o prinzi in apropierea adresei sau pe o rază de mai puțin de 500 de metri, să plătească la fel cu cei de mai sus; mașina de firma să plătească parcarea, indiferent daca la apartament nu este alt autoturism; comunitarii să fie verificați dacă au luat măsuri în ceea ce îi privește pe indisciplinați