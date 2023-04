Întârzierile trenurilor pe ruta Ploiești – București sunt din ce în ce mai obișnuite. Vechimea locomotivelor este unul dintre motive. Precizări CFR

Întârzierile trenurilor pe ruta Ploiești – București sunt coșmarul navetiștilor care se văd în imposibilitatea de a ajunge la timp la serviciu. Dar aceste întârzieri mari nu sunt doar pe ruta aceasta, ci se întâmplă în toată țara. De cele mai multe ori, atunci când trenul rămâne „în câmp”, explicația controlorilor este aceeași: „S-a stricat locomotiva”.

- Publicitate -

Pentru a ne face o idee de ansamblu asupra situației, am făcut o solicitare la CFR Călători pentru câteva date referitoare la locomotivele pe care le exploatează.

Așadar, la sfârșitul anului 2022, parcul activ de locomotive din România număra peste 350 unități. Însă numărul unităţilor care formează parcul de material rulant activ poate fluctua, în funcţie de scadenţa la reparaţii precum şi în funcţie de programele de reparaţii planificate şi programele de modernizare precum și de capacitățile de producție ale industriei de profil.

„Vârsta medie calculată de la data primei puneri în funcție pentru parcul inventar de vehicule feroviare de tracţiune, în funcţie de tipul de tracţiune se prezintă astfel: locomotive electrice – 38 ani și locomotive diesel – 44 ani. Trebuie însă menționat faptul că întregul parc de material rulant în exploatare a fost trecut cel puțin o dată printr-un proces de modernizare, acțiune care constă în înlocuirea integrală a întregii aparaturi, rezultând un vehicul cu caracteristici îmbunătățite, la nivelul perioadei în care s-a facut modernizarea și cu o durată de viața similară cu cea a unui vehicul nou.

- Publicitate -

Prin programul investițional derulat de CFR Călători cu surse proprii, în ultimii trei ani, au fost modernizate un număr de 9 locomotive.

Precizăm că CFR Călători a derulat şi are încheiate contracte pentru efectuarea de reparaţii de o mai mare complexitate a materialului rulant, însă capacitatea de reparaţii a industriei de profil nu permite efectuarea unui număr de reparaţii a materialului rulant conform necesarului, în special a materialului rulant motor (locomotive şi automotoare), o parte din capacitățile industriale, în prezent nu mai există fizic (Ex. Electroputere Craiova, Uzinele 23 August, etc.).

Citește și: Întârzieri din ce în ce mai mari ale trenurilor care trec prin Ploiești și în 2023

De altfel, fondurile financiare de care dispune compania pentru reparaţii /modernizare material rulant sunt din fondurile proprii, care sunt insuficiente raportate la vechimea însemnată a parcului propriu.

- Publicitate -

Este edificator de precizat că în anul 2023, CFR Călători beneficiază de o compensaţie ce este cu circa 900 milioane de lei mai mică decât este necesar, valoarea propusă de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru anul 2023 fiind chiar sub nivelul anului 2014, pentru un volum de activitate similar.

Această situaţie este o caracteristică a ultimilor ani, în fapt lipsa de predictibilitate atât în ceea ce priveşte asigurarea şi cuantumul compensaţiei, lipsă peste care se adaugă inconstanţa în cadrul de legiferare a transportului feroviar de călători, cât şi diminuarea tot mai accentuată a capacităţilor de producţie de profil.

În prezent, societatea pregătește documentația necesară în vederea procedurilor de modernizare a parcului de material rulant, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru perioada 2023-2026, care cuprinde un număr de 75 de locomotive și 139 de vagoane.

- Publicitate -

În ceea ce privește achiziția de material rulant nou, a fost înființată ARF prin OUG 62/2016 şi are printre principalele atribuţii achiziţionarea de material rulant, destinat predării către operatori, în condiţiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători pe bază de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se fundamentează pe criterii de transparenţă şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători.

Citește și: Întârzieri de peste 100 de minute ale trenurilor în această dimineață în stația Ploiești Sud

Programarea la tren a fiecărei unități de material rulant de tracțiune sau remorcat se face în baza unui program de lucru, o locomotivă sau un vagon putând atinge periodic toate zonele țării.

Conform prevederilor OUG 62/2016 art. 7 „Materialul rulant destinat transportului public feroviar de călători se achiziţionează conform prevederilor legale în vigoare, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie prin bugetul A.R.F.””, au transmis reprezentanții CFR ca urmare a solicitării noastre.

- Publicitate -

Din răspunsul lor se desprind foarte clar concluziile: Parcul de locomotive este nu vechi, ci foarte vechi. Indiferent de procesele de reparații și modernizare, este clar că nu sunt suficiente pentru a asigura o funcționare cât de cât decentă a trenurilor din toată țara.

Cu alte cuvinte, navetiștii probabil că se vor pensiona până să aibă ocazia să aibă parte de predictibilitate în ceea ce privește mersul trenurilor. Infrastructura jalnică și parcul de locomotive învechit duc la întârzieri ale trenurilor pe care nimeni nu le poate controla.