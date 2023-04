Morminte acoperite cu pământ de la alte gropi la Cimitirul Viișoara. Reacția SGU

În cursul zilei de ieri am fost sesizați despre faptul că, la Cimitirul Viișoara, groparii sapă gropi noi și aruncă pământul pe mormintele învecinate.

Astfel, o ploieșteancă s-a trezit că, în urma unei asfetl de acțiuni, mormântul bunicului ei a fost complet acoperit cu pământ, iar cei responsabili nu i-au luat sesizarea în considerare pe motiv că nu ea este proprietara locului de veci.

Cimitirul de la Viișoara este unul dintre cimitirele din Ploiești administrate de Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU).

„Mă numesc Iulia, sunt din Ploiești și am bunicii din partea tatălui înmormântați la Viișoara, un cimitir după cum știți foarte aglomerat. Nu mi se pare normal ca atunci când se sapă o groapă nouă, tot pământul rezultat din groapa nou săpată să fie aruncat peste celelalte mormintele existente, învecinate.

M-am adresat administrației cimitirului, mi s-a răspuns că, întrucât nu eu sunt titulara mormântului astupat, nu iau în considerare reclamația mea! Dar nu cu acceptul administrației se sapă noua groapă? Ei nu sunt plătiți din banii publici, implicit din impozitul meu pe salariu? Ăsta e răspuns?

Titularul mormântului unde sunt bunicii mei este persoană în vârstă, eu cu soțul am grijă să duc flori la mormânt, să-l curăț de buruieni. Consider că este rea voință, nesimțire și lipsă de respect față de noi comportarea celor de acolo… Am morminte și la alte cimitire în Ploiești, nu am găsit această atitudine rău voitoare nici la Bolovani, nici la Mihai Bravu, e drept că nici așa o situație nu am avut la aceste cimitire. Vă trimit și 2 poze făcute azi de soțul meu, când a fost dimineață, luându-și liber de la job, ca să poată să vorbească cu ei…

Vă mulțumesc pentru timpul pierdut cu sesizarea mea, sănătate!! O să văd cum pot repara cât de cât aspectul mormântului, să pot planta totuși flori… un minim respect față de bunicul care a avut grijă de mine când eram mică…”

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU au remediat situația:

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de această situație și vă aducem la cunoștință faptul că, situația a fost remediată de către cei responsabili de crearea acesteia. În sprijinul celor afirmate, vă remitem fotografii ale locului de înhumare respectiv. Precizăm faptul că acesta a fost readus la starea inițială, înaintea depunerii pământului rezultat în urma pregătirii mormântului din proximitate pentru înhumare”, au transmis reprezentanții SGU.