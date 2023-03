Bikers for Humanity au fost în weekend la Ploiești ca să doneze sânge. Oamenii buni fac fapte bune

Sâmbătă, 25 martie 2023, mișcarea Bikers for Humanity s-a adunat la Ploiești pentru a dona sânge. Motocicliști, familii, prieteni, toți s-au strâns la Centrul de Transfuzii Ploiești pentru a „umple punguțele” cu viață.

Încă de la ora 09:00 au început să apară primele motociclete. Apoi din ce în ce mai multe. Cei din București s-au întâlnit la Mogoșoaia și, de acolo, au venit împreună la Ploiești.

„Într-o lume încărcată cu suferință dacă poți să faci bine, și să îl dai mai departe, dacă poți cu un simplu gest să dai speranță unui pacient, și apoi să iei daruri, aducând bucurie unor copii mai puțin norocoși, e limpede ești “bunul samaritean”… pe două roți, pentru că: “Pay it forward” a fost ideea zilei de Buna Vestire, petrecute cu prietenii de la Bikers for Humanity Romania. Mulțumesc tuturor celor ce au dovedit că au “Sânge de roker”, mulțumesc Cristian Hrubaru! Să fiți sănătoși! Și cu multe fapte bune!”, a scris Georgeta Hanganu, managerul Centrului De Transfuzie Sanguină Ploiești, pe pagina sa de Facebook.

Peste 100 de oameni buni s-au adunat sâmbătă la Centrul de la Ploiești ca să doneze sânge. „Pe unii i-am refuzat, pentru că nu se calificau…”, povestește Georgeta Hanganu. Într-un final au fost aproximativ 80 de donatori. „Mulți au fost săptămâna trecută, la Roata de Foc, la Câmpina, din această cauză acum au fost mai puțini”, spune managerul.

Este bine însă să fie mai puțini odată. „Săptămâna trecută, la Câmpina, am avut 130 de donatori. S-au împărțit. Este foarte bine așa. Este bine să nu vină puhoi mare odată. Dacă vin mulți odată, asta înseamnă că eu am un stoc mare de sânge care are aceeași valabilitate. Mie îmi trebuie în tranșe. Să aibă termen de valabilitate diferit…”, explică Georgeta Hanganu, pentru Observatorul Prahovean, care este avantajul faptului că donatorii s-au împărțit în două weekenduri diferite.

De partea cealaltă, Cristian Hrubaru, inițiatorul mișcării Bikers for Humanity, abia ieșise de la donare când l-am prins să stăm de vorbă.

„Ce faci? Ai donat?”, m-a luat în primire de cum m-a văzut. Ce să-i spun? Că donasem cu două săptămâni înainte și nu mă mai accepta nimeni? Am schimbat subiectul și l-am întrebat despre ce fac ei, Bikers for Humanity, acolo.

Extraordinar de încântat de acțiunea în sine, Cristi Hrubaru a povestit că toți banii primiți sub formă de carduri de masă, se vor strânge și, din ei, se vor lua alimente și produse pentru cazuri sociale din Prahova. „Bineînțeles că banii nu vor ajunge și vom mai pune și noi. Oricum, obișnuim ca, acolo unde donăm sânge, în același județ să găsim și cazurile sociale pentru produse de igienă și alimente. Așa am făcut de fiecare dată”, a mai povestit el.

Campania de donare de sânge de pe 25 martie de la Ploiești nu a fost un eveniment singular. Periodic membrii mișcării merg în diverse centre din țară pentru a-și pune „venele la bătaie”, cum le place să spună.

Campaniile anterioare au fost la Călărași, în noiembrie 2022, Buzău, în aprilie 2022 și Ploiești, în noiembrie 2021. La noi, la Ploiești, au revenit pentru că le-a plăcut și pentru că au parte de o organizare de excepție cu ajutorul managerului Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești, doamna Georgeta Hanganu.

Mișcarea Bikers for Humanity își pune amprenta din ce în ce mai puternic asupra societății noastre. Motocicliștii, indiferent de modul în care sunt percepuți de unii oameni, au dovedit, încă o dată (pentru a nu știu câta oară), că au „sânge-n vene” și suflet bun.

Evenimentul de sâmbătă, 25 martie, de la Ploiești, împreună cu cel de sâmbătă 18 martie, de la Câmpina, au demonstrat încă o dată că oamenii buni sunt peste tot. Mulțumim pentru tot!