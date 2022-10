Cum justifică Asociația de Părinți a Școlii Grigore Moisil din Ploiești solicitarea de bani pentru catalogul electronic

În urma publicării în Observatorul Prahovean a articolului „La Școala Grigore Moisil din Ploiești se solicită bani pe grupurile de părinți pentru catalogul electronic”, am primit la redacție punctul de vedere oficial al Asociației de Părinți a Școlii Grigore Moisil.

Reamintim faptul că, în urmă cu trei zile, am primit plângerea unei mămici cu privire la banii pe care școala îi strânge pentru achiziționarea „catalogului electronic”.

La finalul articolului redăm documentul, așa cum l-am primit, pentru consultare.

În cursul zilei de astăzi vom cere și punctul de vedere al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, cu privire la situația descrisă.

Cert este că, dincolo de „malițiozitatea” de care am fost acuzați, la această școală există o lipsă de comunicare, iar părinții chiar se simt constrânși să plătească bani.

Citește și Festivalul Național de Muzică pentru Tineri „Ploiești Music Festival”

Reamintim conducerii asociației de părinți că articolul la care face referire s-a bazat pe sesizarea unui PĂRINTE care s-a dovedit a fi cât se poate de reală și justificată și conține punctul de vedere al conducerii unității de învățământ.

În ceea ce privește presupusul caracter denigrator al articolului reamintim că acesta exprimă o situație de fapt, care nu putea fi ignorată!

P.S. Nu toți părinții copiilor care învață la această școală dispun de resursele financiare ale conducerii asociației respective.

Punctul de vedere al Asociației de Părinți:

Subscrisa ASOCIATIA DE PARINTI SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL” PLOIE$TI, cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Laurilor, nr. 2A, Sala 1, jud. Prahova, avand CIF 31674908, prin Presedinte Pruna Madalina Oana, in calitate de Beneficiar al Platformei educationale ADSERVIO,

Avandu-se in vedere sustinerile din articolul aparut in presa locala, in data de 18.10.2022 si incercarea de a denigra atat cadrele didactice, impreuna cu conducerea unitatii de invatamant, cat si Asociatia de Parinti, pretinzandu-se ca, ilegal, se „insista” si se obliga parintii sa plateasca „catalogul virtual”, aratam urmatoarele:

1. In primul rand, nu vorbim de „un catalog virtual” ci, vorbim de o platforma educationala, on line, implementata cu ajutorul parintilor si eu sprijinul cadrelor didactice, de 5 ani, in Scoala „Grigore Moisil”.

Pentru implementarea acestei PLATFORME EDUCATIONALE, s-au avut in vedere nevoia de comunicare directa intre profesori-parinti, profesori-elevi si nu in ultimul rand, scoala-parinti-elevi, pentru o stransa si facila relatie de parteneriat scoala-elev- parinti, in scopul cresterii continue a nivelului de educatie dar si a cresterii nivelului de cunoastere in timp real a situatiei concrete scolare a elevului.

Platforma educationala a venit in sprijinul celor trei parteneri Profesor / Scoala – Elev – Parinte si a reusit, in decursul celor 5 ani de experienta comuna:

• sa implementeze catalogul virtual, cu posibilitatea verificarii directe de catre parinte a situatiei scolare, inclusiv a absentelor elevilor si a observatiilor facute de , cu optiunea parintelui de a fi notificat, imediat ce situatia scolara a elevului se schimba, prin mesaje telefonice sau e-mail. Deci, nu este un simplu „catalog virtual” asa cum se sustine, fara temei.

• sa realizeze un dialog direct profesor-elev, cu posibilitatea profesorului de a .mentiona lucrarile, bibliografia suplimentara dar si cu posibilitatea elevului de a transmite temele realizate, intrebarile si observatiile avute

• sa permita accesul parintelui la orarul elevului

• acces la biblioteca virtuala

Acestea au fost dezideratele initiale, ce au fost atinse si chiar depasite ulterior, in situatia pandemica in care, a fost nevoie de desfasurarea online inclusiv a orelor de curs.

Astfel, fara sa intuim ani scolari in care am fost nevoiti sa stam acasa, sa ne conformam noilor norme de distantare sociala si sanitara, platforma ADSERVIO, a fost de un real ajutor, atat elevii cat si profesorii, find deja familiarizati cu lucrul pe platforma educationala, trecerea la educatia online, find mult usurata de aceasta platforma.

Nu in ultimul rand, raportul calitate/pret nu a fost deloc de neglijat, toate avantajele mai sus prezentate, inclusiv service-ul platformei, instruirea profesorilor, licentele gratuite pentru ceilalti frati aflati in aceeasi unitate de invatamant, fiindu-ne oferit la un pret modic, pe care nu il facem public, in caz contrar, incalcand obligatia de confidentialitate.

2. In al doilea rand, necesitatea implementarii acestei platforme, modalitatea de implementare, conditiile contractuale, pretul, au fost discutate transparent, la nivelul Asociatiei de parinti, la nivelul Presedintilor pe clase ale parintilor, fiecare parinte find informat de toate aspectele mai sus prezentate si votand „pentru” sau „impotriva”

A decis majoritatea, asa cum este democratic si nu, minoritatea.

De altfel, raspunsurile parintilor la intrebarile referitoare la modul de desfasurare a procesului instructiv-educativ pe platforma educationala ADSERVIO precum si masura in care platforma educationala ADSERVIO a raspuns nevoilor parintilor si elevilor, sunt inca o dovada atat a calitatii platformei ADSERVIO dar si a necesitatii, in continuare, de implementare a acesteia.

Faptul ca, pe un parinte ( din cei aproape 1800 de parinti, avandu-se in vedere ca scoala are peste 900 de elevi), nu intereseaza situatia scolara a copilului sau nu il intereseaza posibilitatea acestuia de a citi intr-o biblioteca virtuala, de a primi informati direct de la profesor, nu poate constitui o piedica in evolutia celorlati scolari.

Mai mult, modul malitios in care articolul a fost postat, nu poate fi decat inca o dovada ca „Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita!”. Este foarte usor sa stai pe margine si sa „arunci” cu „articole” in cei ce vor sa faca un bine pentru scoala, pentru copiii lor, pentru comunitate! Mai greu este sa ne implicam!

Parintii, cadrele didactice, elevii, s-au straduit si chiar au reusit, spunem noi, sa transforme „Scoala” Grigore Moisil, intr-o unitate de invatamant moderna, care sa aiba acces la o platforma de invatamant ce raspunde celor mai inalte standarde, fara sa existe „constrangeri”, fiecare parinte care a fost in dificultatea de a plati, find inteles de ceilalti si nu marginalizat sau exclus.

Toti elevii Scolii „Grigore Moisil”, indiferent daca platese sau nu Asociatiei de Parinti platforma educationala online, au acces la educatie!

Avandu-se in vedere argumentele expuse, in speranta ca am dovedit ca nu am facut nimic ilegal ci, doar in folosul copiilor nostri, va rugam sa postati dreptul nostru la replica.

Documentul poate fi și descărcat de aici: Scan_20221020 (2)_221020_174530