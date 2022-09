Criza apei calde din Ploiești. Dezbatere Cafeneaua Comunitară

Apa caldă și sistemul de termoficare din Ploiești, încotro? Cafeneaua Comunitară continuă cu o nouă dezbatere privind problemele Ploieștiului.

Comunicatul Fundației Comunitare Prahova

Fundația Comunitară Prahova, împreună cu Dada TV și partenerii media locali, organizează o nouă întâlnire de Cafenea Comunitară.

Evenimentul va avea loc marți, 13 septembrie 2022, de la orele 17.00, la Sala de Conferințe Sudarc Business Center din strada Maramureș, nr. 12, Ploiești, clădirea Consproiect.

Scopul acestei întâlniri este de a crea un cadru de dialog în care să deschidem conversații alături de autorități publice, presă și comunitatea în care trăim privind problema sistemului de termoficare și a sistemului de apă caldă din Ploieștiului. Ne dorim ca la finalul acestei dezbateri să avem concluzii clare pentru locuitorii orașului.

Dezbaterea va fi moderată de către jurnaliștii Oana Despa și Claudius Dociu, iar invitații acestei dezbateri sunt reprezentanți ai Instituției Prefectului Județului Prahova, Consiliul Județean Prahova, Primăria Municipiului Prahova, Termoficare Prahova S.A., Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova și Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova.

Evenimentul poate fi urmărit live pe pagina de Facebook a Fundației Comunitare Prahova, pagina de Youtube Ploiestii.ro și pe postul Ploiești TV, iar participarea fizică la evenimente este posibilă în limita a 50 locuri, completând acest formular de înscriere și primind confirmarea din partea Fundației Comunitare Prahova.

Această ediție este organizată cu sprijinul Ploiesti TV, Grupul Observatorul Prahovean, Ploiestii.ro, Prahova Economica, Ziarul Ploieștii, Actualitatea Prahoveană, DePrahova.ro, Telegrama, Stiri Actuale, Radio Prahova, Magic FM, GazetaPH.ro, Ziarul Incomod, Prahova-news.ro și infoploiesticity.ro

Despre Cafeneaua Comunitară Ploiești

Gândit ca un spațiu de găsit soluții pentru oraș, Cafeneaua Comunitară face parte din „Fondul pentru Revitalizare Comunitară” și este o platformă de dialog și inițiative civice dedicate Ploieștiului. Este locul care aduce cei mai importanți membri ai comunității locale la aceeași masă, la o cafea bună, să vorbim despre ce dorim de la acest oraș. Și să facem lucrurile să se întâmple. Împreună.

Cafeneaua este locul din care pleacă inițiative, care unește probleme cu soluții, deschide căi de dialog, ne dă încredere că se poate, ne dă energie, ne inspiră. Într-un cuvânt, trezește Ploieștiul la viață.

Credem că o comunitate locală puternică este cheia dezvoltării și prosperității urbane, iar o comunitate puternică are nevoie de fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, noi, Fundația Comunitară Prahova lansăm Cafeneaua Comunitară Ploiești, un proiect civic dedicat comunității în care trăim, prin care ne dorim să facem mai mult decât să aducem la aceeași masă persoane care doresc să se implice. Împreună, vom identifica, incuba și implementa soluții pentru problemele actuale ale Ploieștiului.

Despre noi, Fundația Comunitară Prahova

Fundația Comunitară Prahova unește cauzele care contează cu oamenii cărora le pasă. Prin programele și evenimentele pe care le organizăm, unim resursele locale (timp, expertiză, fonduri) cu cele mai importante nevoi, pentru a susține proiecte inovative, care transformă județul nostru într-un loc în care ne dorim cu toții să trăim.

Concret, în cei 9 ani de activitate am susținut 195 de proiecte județene și 42 de burse, am implementat 22 proiecte comunitare și am ajutat 15 cazuri medicale cu peste 3.000.000 lei, împreună cu 95 de companii și fundații naționale și peste 1100 de donatori individuali. Fundația Comunitară Prahova este o organizație județeană autonomă, apolitică, non-profit, non-guvernamentală și nu se află sub influența niciunei companii sau persoane. Facem parte din Federația Fundațiile Comunitare din România (http://ffcr.ro/), alături de alte 17 Fundații Comunitare, cu care colaborăm pentru a aduce în județul nostru cele mai bune programe pentru dezvoltarea comunității.