O adolescentă din Ploiești s-a trezit cu bani retrași de pe card pentru „Apple Bill”, deși nu are Apple. Cum a rezolvat problema

Maria, adolescenta care a fost de acord să ne povestească din întâmplările vieții ploieștene de zi cu zi prin prisma celor de vârsta ei, ne-a mărturisit ce a pățit de curând cu cardul atașat contului bancar.

„Scriu asta pentru că sigur sunt mulți sunt în situația mea iar unora le este frică să le spună părinților…

A ți se lua bani din contul bancar este ca atunci când ți se fură bani din buzunar când nu ești atent. Cel puțin eu așa m-am simțit…

Ei bine, cum ar fi, dacă ți s-ar lua bani din buzunar, timp de câteva luni, fără să observi?

De când am împlinit 14 ani, mama mi-a deschis cont de minor. Am contul meu și cardul meu. Îmi intră în acel cont bursa de merit și, atunci când mama consideră, alocația.

Acum câteva săptămâni, bunica mea a început să mă certe deoarece cheltuisem o sumă măricică de bani pe produse de machiaj. I-am spus că nu era o așa mare problemă deoarece abia îmi virase mama alocația.

Nervoasă din cauza ignoranței mele, bunica mi-a spus să-i arat câți bani mai aveam în cont, așa că am deschis aplicația pentru a-i arăta. Totuși, când am făcut asta, ceva nu era bine.

După calculele mele, trebuia să am o anumită sumă de bani acolo. În ciuda acestui fapt, lipseau 35 de lei. Prima oară nu m-am îngrijorat, având în vedere marea posibilitate ca ce am calculat eu să nu fie relevant. Nu mi-a plăcut niciodată matematica, așa că o greșeală ca aceasta nu era inevitabilă. Nu mi s-a părut deloc ciudat, până când mi-am verificat soldul.

La ora 22:20, în ziua anterioară, făcusem o plată de 35 de lei către Apple. Existau două probleme: prima fiind că la ora aceea nu îmi foloseam telefonul, iar a doua că eu nu folosesc serviciile Apple. Deci, ceva nu era bine.

Desigur, când i-am spus bunicii mele asta, a început să-mi reproșeze că dau banii pe muzică și jocuri aiurea, că nu sunt atentă etc. Pe mine nu m-a deranjat, în prima fază, situația asta. Până la urmă, erau doar 30 de lei. Nu mă puteau afecta așa tare, nu?

Asta a fost până când am decis să-mi verific soldul și să mă uit și la plățile din luna iulie. Pe aceeași dată, doar că luna trecută, mi-a fost luată aceeași sumă de bani din cont. Acela a fost punctul în care am început să-mi pun întrebări, deoarece știam 100% că nu eu am efectuat plata. Așa că, am decis să caut pe net.

Aparent era o problemă generală și mai mult persoane aveau plăți sub numele de Apple Bill, neefectuate de ei. După ce am aflat asta, am stabilit cu mama mea că va trebui să-mi fac alt card deoarece datele cardului meu erau copiate în urma unei gafe făcute de mine, cel mai probabil de la vreun joc sau ceva.

O vreme după ce s-a întâmplat asta, am mers cu mama mea la bancă pentru a rezolva problema. Acolo, ne-a fost prezentat extrasul de cont, care arăta mai multe plăți către Apple Bill, unele de 5 lei, altele de 3 lei.

Erau foarte multe, motiv pentru care nu am scăpat fără să mă certe mama și să-mi spună că de acum îmi va controla toate plățile online.

La bancă nu am primit nicio explicație clară privind retragerea banilor, mai precis cum am ajuns bună de plată fără să știu.

„Probabil ți-ai băgat datele de pe card pe un site nesecurizat… așa se întâmplă… sunt foarte mulți cărora li se întâmplă. Unii se prind, alții nu. Se iau sume mici din mai multe conturi..” mi-a spus angajata.

Am făcut cerere pentru un nou card care trebuie să vină la bancă săptămâna asta. Aștept telefon. Pentru a-l ridica voi merge cu mama care, „mi-a promis” că va solicita autorizare suplimentară la toate plățile mele online de acum încolo. Cred că e mai bine așa… sau nu ☹”.