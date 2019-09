El este cel mai deștept agent ”produs” vreodată de Școala de Poliție din Câmpina. Șef de promoție cu media 9,98

Șeful de promoție din acest an al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ din Câmpina este un tânăr de 32 de ani, din Bihor. El a terminat cursurile cu media 9,98.

Potrivit adevarul.ro, Cosmin Satmari (32 de ani) a înregistrat cea mai mare medie din istoria unităţii, urmând să fie declarat șef de promoție vineri, 20 septembrie, cu media 9,98.

El a lucrat în domeniul bancar până în primăvara anului trecut, când s-a hotărât să facă o schimbare majoră în carieră, fiind admis cu 90 din 100 de puncte la școala de polițiști din Câmpina.

”Nu am intrat cu gândul să termin primul, am luptat să prind o repartiţie bună, pentru asta am luptat. Nu neapărat acasî, în Bihor, dar o repartiţie într-o structură bună a Poliţiei, poate la serviciul economic, pentru că sunt absolvent de ASE şi-mi doresc foarte mult să ajung să lucrez la Poliţia Economică”, a declarat Cosmin Satmari pentru sursa citată. Acesta va lucra la IJP Arad.

Pe locul al doilea în topul celor mai performanți elevi din această serie s-a clasat Adelina Dună, din Vâlcea, care are 20 de ani.

Aceasta a obținut media 9,91, din cauza notelor mai slabe obținute la probele sportive, deoarece la celelalte materii a avut 10 pe linie.