Criza gunoiului din Ploiești. Rosal, replică usturătoare pentru primarul Dobre: ”Sunteți principalul vinovat, maturizați-vă!”

După ce primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a atacat-o pe Grațiela Gavrilescu pe Facebook, reproșându-i că nu a amendat operatorul de salubritate pentru mizeria din oraș, conducerea Rosal a transmis următorul comunicat de presă:

Criza gunoiului nu poate fi rezolvată prin dezinformări, mistificări ale realității și inducerea în eroare a ploieștenilor

”Pentru a nu știm câta oară”, ca să-l parafrazăm, domnul primar al municipiului Ploiești, Adrian Dobre, se folosește de influența și autoritatea funcției pentru a presa organele de control ”să amendeze” compania Rosal pentru situații și fapte care nu ne privesc.



Putem înțelege interesul evident pe care îl manifestă pentru ”scoaterea din Ploiești” a companiei noastre – nu a făcut niciodată un secret asta. Nu putem înțelege metoda pe care a ales-o pentru a face acest lucru: dezinformări, mistificări ale realității și inducerea în eroare a ploieștenilor.



Printr-o postare pusă astăzi pe pagina de facebook personală, domnul Adrian Dobre o imploră pe ministrul Mediului să ne de o amendă, să ne sancționeze în vreun fel.



Îl rugăm pe această cale să înțeleagă că nu mai putem accepta ca numele companiei noastre să fie folosit în scandalurile politice din oraș. Toleranța noastră are o limită: suntem o companie prea serioasă pentru a accepta să devenim sac de box pentru oricine are frustrări legate de propria performanță edilitară.



La fel de exact, domnul primar Adrian Dobre știe și faptul că principalul vinovat pentru starea în care se află acum municipiul Ploiești este chiar domnia sa, și nimeni altcineva.



Măcar acum, în al treisprezecelea ceas, îi transmitem că este momentul să se maturizeze, să accepte faptul că a fost parte la întocmirea unui caiet de sarcini greșit dimensionat față de necesitățile reale ale orașului și că este timpul să colaborăm pentru rezolvarea acestei crize a gunoiului.



Domnia sa știe exact că Rosal nu are absolut nicio vină pentru faptul că orașul este sufocat de munții de gunoi. La fel, primarul Adrian Dobre cunoaște în detaliu eforturile incredibile făcute de compania noastră pentru a ține cât de cât sub control problema deșeurilor în municipiu.



Ne-am asumat aceste eforturi uriașe exclusiv din respect față de ploieșteni.

Atacurile nejustificate pe care le face împotriva companiei noastre, și mai ales ultimul dintre ele, sunt departe de a duce la rezolvare crizei.



Avem nevoie de soluții, de remedierea problemelor grave din contractul la realizarea căruia a fost parte și de sprijin din partea autorităților locale pentru a-i servi pe ploieșteni la standardele pe carele merită.

Primarul Adrian Dobre trebuie să înțeleagă că atâta timp cât va încerca să ascundă sub preș propriul gunoi și să facă presiuni pentru a fi scoasă pe nedrept responsabilă de situație exact partea din contract care nu are nicio vină – compania Rosal, singurii care vor avea de suferit sunt ploieștenii.



Iar nouă ne pasă cu adevărat de clienții noștri, motiv pentru care îl invităm oricând la o dezbatere publică deschisă, cu cărțile pe masă, despre cum putem rezolva împreună această criză. Din respect față de ploieșteni!

Cu respect, Rosal Ploiești”

