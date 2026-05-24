Alimentele ultraprocesate, tot mai des asociate cu bolile de inimă. Ce arată datele din România

Un studiu francez publicat pe 20 mai 2026 în European Heart Journal și citat de CNN atrage atenția asupra efectelor consumului de alimente ultraprocesate și ale conservanților folosiți în produsele din comerț. Potrivit cercetării, persoanele care consumă cele mai mari cantități de alimente ultraprocesate au un risc mai mare de boli cardiovasculare și deces prematur comparativ cu cei care consumă rar astfel de produse.

Raportul publicat de European Society of Cardiology (ESC) arată că problemele nu sunt cauzate doar de zahăr, sare și grăsimi, ci și de aditivii și conservanții folosiți în procesare. Printre conservanții identificați în studii se numără nitriții, nitrații, sulfiții și sorbatul de potasiu, utilizați frecvent în mezeluri, produse de patiserie, snacksuri și alimente ambalate.

În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces. Potrivit Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în anul 2023 au fost înregistrate 600,8 decese prin boli cardiovasculare la 100.000 de locuitori, iar aproximativ una din două persoane decedate în România a murit din cauza bolilor aparatului circulator.

Datele INSP mai arată că în 2023 au fost raportate 43.460 de decese provocate de boala ischemică a inimii și alte 42.826 de decese cauzate de boli cerebrovasculare.

Tot potrivit INSP, rata standardizată a mortalității prin boli cardiovasculare în România este de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene, iar țara noastră se află printre statele UE cu cea mai mare mortalitate evitabilă.

Specialiștiii ESC recomandă medicilor să discute cu pacienții despre consumul de alimente ultraprocesate și să îi încurajeze să aleagă produse cât mai puțin procesate.

Autorii studiului precizează însă că majoritatea datelor provin din studii observaționale și nu demonstrează direct o relație de cauzalitate între consumul acestor produse și apariția bolilor.