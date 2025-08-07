Pacienții cu boli cronice, fără bilet de trimitere la medicul specialist

Anumiți pacienți cu boli cronice vor avea acces mai rapid la medicul specialist. Persoanele cu anumite afecțiuni cronice nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere pentru a ajunge la medicul specialist.

Noul ordin semnat de reprezentanții Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va conduce la reducerea timpilor de așteptare și va simplifica accesul la tratamente.

În ce condiții nu este necesar biletul de trimitere

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – la medicii de specialitate desemnați în programul național pentru prescrierea tratamentelor și materialelor sanitare specifice.

Hemofilie și talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului național.

Boli rare – la specialiștii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie și altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare.

Tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienții înrolați în Programul național de control al tuberculozei.

HIV/SIDA – la medicul infecționist pentru pacienții înrolați în Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA.

Sănătatea femeii și copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, pentru diagnostic pre- și postnatal, dar și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

Măsura vizează, de altfel, pacienții care au nevoie de îngrijire constantă. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a semnat un ordin comun cu președintele CNAS, dr. Horațiu Moldovan.