Homeopatia dă rezultate la Ploiești. Cum m-a ajutat medicul Bratu Maria Daniela să trec peste atacurile de panică

Știți cum e, uneori, să simți că nu mai ai aer și că inima îți pulsează nebunește și ai impresia că următoarea ei bătaie este și ultima? Cam așa simțeam, periodic, de mai mult de jumătate de an. Bineînțeles că primul pas a fost programarea la un consult cardiologic complet, cu tot ce presupune acesta: consultație, EKG, ecocardiogramă, etc. Eram convinsă că, pe fondul volumului mare de muncă din ultima vreme și a nopților nedormite, ceva se întâmplase cu inima mea.

În urma controlului nu mică mi-a fost mirarea să aud că, din punct de vedere fizic, nu am absolut nimic. Era clar că trebuia să merg în continuare cu cercetarea cauzelor.

Într-o zi, în urmă cu câteva luni de zile, mergând la Clinica Better Medicine pentru ședința de tratament cu Colagen Guna, am fost însoțită de o prietenă căreia tocmai îi povesteam despre seara de dinainte când, brusc și fără motiv, am simțit cum inima mea începe să o ia la galop (pentru că exact aceasta era senzația)…

În timp ce îi povesteam cu lux de amănunte trăirile, doamna doctor Maria Bratu, trecând prin hol, a auzit discuția și m-a invitat să stăm de vorbă cu privire la ceea ce experimentam de o vreme destul de bună.

Deși, probabil a bănuit încă de la început despre ce era vorba, mi-a propus o consultație la o dată ulterioară, când să vin cu toate investigațiile anterioare pentru a se putea pune și dânsa în temă cu simptomele mele.

Doamna doctor Bratu Maria Daniela este medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și endocrinologie în cadrul Institutului National de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Dr. N.C. Paulescu, București. Și, tot dânsa este specializată în homeopatie. Tocmai din această cauză mi-a propus o consultație pe partea de homeopatie.

Ce este homeopatia?

Homeopatia este o metodă de tratament care stimulează tendința naturală de vindecare a organismului, folosind medicamente preparate din substanțe de origine minerală, vegetală și animală preparate prin procese specifice în laboratoare farmaceutice specializate și care tratează organismul ca un întreg.

Aceste medicamente se numesc remedii homeopate și ele sunt lipsite de toxicitate, nu au reacții adverse și nu dau dependență.

Homeopatia ia în considerare totalitatea caracteristicilor individuale ale pacientului analizând simptomele bolii în contextul stării generale a organismului, în acord cu reactivitatea simptomelor cu expunerea la temperaturi extreme (inclusiv, schimbările vremii), modificarea apetitului sau a senzației de sete.

Efectul terapeutic al homeopatiei este unul complex, care se exercita asupra întregului organism, îmbunătățind starea de sănătate fizică, mentală și emoțională.

O rețetă homeopată a reprezentat rezolvarea tuturor problemelor mele

În urma consultației, doamna doctor Bratu a fost de părere că ceea ce eu aveam era legat, cel mai probabil de stres, dar problema nu era una fizică și nicidecum cardiologică.

„În limbaj popular s-ar spune că ar fi vorba de atacuri de panică”, a fost concluzia medicului, care a început să-mi ceară detalii cu privire la ritmul meu de viață, la volumul și responsabilitățile mele de la muncă.

În urma discuției și consultației propriu-zise, precum și după ce a studiat cu atenție istoricul meu medical, doamna doctor Bratu mi-a prescris o rețetă homeopată, care ar fi trebuit să mă scape de aceste „atacuri de panică”.

La nici două săptămâni de la începerea tratamentului rezultatele au început să se simtă, să fie palpabile. Episoadele pe care eu le credeam „cardiologice” au început să scadă în frecvență și intensitate, treptat, până când au dispărut de tot.

După ce, la debutul simptomelor mă gândeam că voi ajunge pe tratament medicamentos cardiac la nici 45 de ani, iată că, întâmplător, rezolvarea problemelor mele s-a numit doamna doctor Bratu Maria Daniela de la Clinica Better Medicine Center din Ploiești și rețeta sa homeopată pe care mi-a prescris-o.

Doamna doctor Bratu Maria Daniela o găsiți la Clinica Better Medicine Center, care se află în Ploiești, pe strada Petrarca, nr.34. Consultațiile se fac doar pe bază de programare la numărul de telefon: 0727627630 / 0724967273.

Site-ul clinicii este foarte bine pus la punct și acolo puteți găsi toate detaliile legate de terapii și costuri: bettermedicine-center.ro. (P)