„Fără medicul Ștefan Popina, eu, azi, nu mai eram. Mă înclin, domnule doctor!” Scrisoarea de mulțumire a unui ploieștean, salvat în urma unui accident rutier

„Nu voi uita niciodată anul 2006. Am suferit un cumplit accident rutier, în urma căruia am pierdut doi litri de sânge, iar mâna dreaptă era bucăți. Un om cu mâini de aur, medicul Ștefan Ovidiu Popina, de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, cu profesionalism și har m-a ajutat. Datorită lui, pot spune că azi trăiesc o a doua viață, dacă nu era el, eu azi nu mai eram”. Sunt cuvintele încărcate de recunoștință ale unui ploieștean care a vrut, prin intermediul campaniei „Doctor bun”, să transmită un simplu „mulțumesc” medicului care, într-un moment de cotitură, i-a salvat zilele.

Sunt zeci de mesaje de mulțumire pe care ploieștenii, prahovenii le trimit pe adresa redacției noastre. Mesaje încărcate de emoție și recunoștință la adresa doctorilor buni, care au făcut minuni și au salvat vieți.

Una dintre aceste scrisori este a unui ploieștean care a vrut, astfel, să mulțumească medicului Ștefan Ovidiu Popina, medic primar șef Ortopedie și Traumatologie, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

„Deși au trecut foarte mulți ani, medicul Popina a fost, pentru mine, un înger. În luna august a anului 2006, am suferit un teribil accident. Am stat în comă, iar șansele mele la viață erau minime. Am pierdut doi litri de sânge, iar mâna dreaptă era făcută bucăți. După câteva ore, eram la Terapie Intensivă, după o intervenție la limită, care a durat foarte multe ore.

M-am trezit cu dureri cumplite și cu un înger de medic ce mi-a zis atât: va fi bine! Și a fost!. Datorită domnului doctor Ștefan Popina, azi trăiesc o a doua viață. Dumnezeu a lucrat prin el. Medicul Popina este un profesionist desăvârșit și, dincolo de toate, un om cu un suflet mare. S-a interesat mult timp de starea mea, iar cât am fost spitalizat m-a încurajat, m-a ajutat, mi-a fost efectiv înger. Vă mulțumesc, domnul doctor! Să vă dea Cel de Sus putere să faceți cât mai mult bine oamenilor care ajung pe mâinile dumneavoastră. Mă înclin!”, a transmis ploieșteanul.

