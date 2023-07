Criză majoră de vaccin hexavalent pentru bebeluși în Prahova. Aproximativ 5.000 de copii nu au fost vaccinați

Vaccinul hexavalent se administrează bebelușilor la două, patru, șase luni și la 11 luni. În Prahova, de câteva luni, este criză majoră de vaccin hexavalent. Aproximativ 5000 de bebeluși figurează pe lista celor cărora nu li s-a administrat vaccinul.

Vaccinul hexavalent, care asigură protecție împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, haemophilus, hepatitei B și poliomielitei la nou-născuți, lipsește în Prahova.

La sfârșitul lunii iunie, în Prahova erau aproximativ 5.000 de copii care nu erau vaccinați cu vaccinul hexavalent.

Vaccinul face parte, teoretic, din schema națională de vaccinare, asigurată gratuit la cabinetele medicilor de familie prin Ministerul Sănătății.

„Încercăm de mai multe luni să vaccinăm copilul și nu am reușit. Am încercat la medicul de familie și ni s-a spus clar că nu există vaccin hexavalent.

Am încercat să aflăm ce se întâmplă și la Direcția de Sănătate Publică Prahova, care ne-a transmis că a fost făcută solicitare, însă nu se știe exact când va ajunge vaccinul în Prahova.

Am încercat să achiziționăm vaccinul din farmacie. Costul este destul de mare. Noi încercăm să cumpărăm vaccinul, dar mă gândesc că alți părinți nu au posibilități financiare”, ne-a semnalat situația la redacție un tătic din Ploiești.

Sesizări asemănătoare am primit însă și din mai multe localități din județ. Părinții reclamă, totodată, faptul că prețul vaccinului este destul de mare și nu au posibilitatea să-l achiziționeze.

„Am încercat să aflăm ce se întâmplă la medicul de familie. Am crezut că este vorba de o situație existentă numai la noi în comună, dar am aflat că aceeași situație este și la alte cabinete medicale.

Problema este că lipsa vaccinului este extrem de periculoasă pentru micuți. Vaccinul se administrează pe baza unei scheme. Copilul are deja șase luni și nu i s-a administrat încă vaccinul”, ne-a reclamat o altă mămică.

DSP Prahova: „Au fost solicitate 22.000 de doze de vaccin (din care 12.000 pentru trimestrele I și II), cantitate care nu a fost primită”

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova.

DSP Prahova precizează că, pentru anul 2023, au fost solicitate 22.000 doze de vaccin, cantitate care nu a fost primită.

„Pentru anul 2023 au fost solicitate 22.000 doze de vaccin (din care 12.000 pentru trimestrele I și II), cantitate care nu a fost primită.

Au fost trimise către Ministerul Sănătății (și toate DSP-urile) două informări (la începutul lunii aprilie și la sfârșitul lunii mai) legate de lipsa vaccinului hexavalent în județul Prahova în vederea unei eventuale redistribuiri și am primit în luna aprilie 300 de doze de la DSP Brașov (cantitate care a fost distribuită în aceeași lună către medicii de familie).

Din informațiile pe care le deținem, am putea primi vaccin hexavalent spre finele lunii iulie. La sfârșitul lunii iunie sunt aproximativ 5.000 de copii restanțieri la vaccinarea cu vaccin hexavalent”, a precizat DSP Prahova.