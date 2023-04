Doctor bun. Mesajul de mulțumire al unei ploieștence pentru medicul Cristian Vintilescu: „ Datorită felului în care m-ați tratat ca pacientă, am hotărât să devin asistentă medicală”

„Provin dintr-o familie în care tatăl meu este medic, iar prin intermediul lui am ajuns sa cunosc acest doctor minunat. Nu doar că mi-a salvat viața, dar mi-a trasat și destinul profesional. Datorită lui am decis să devin asistentă medicală”. Așa își începe scrisoarea de mulțumire o ploieșteancă, Andreea Predescu, un om care vrea să transmită astfel toată recunoștința sa față de medicul Cristian Vintilescu Anton.

- Publicitate -

„Aveam 4 sau 5 ani când l-am cunoscut. Tatăl meu devenise angajatul dumnealui, iar dânsul a devenit medicul meu de familie. În 1994 a înființat Clinica Mediurg, prima clinica de medicină de urgență, cu apel unic, serviciu de ambulanță privată 24/24 și transport internațional de pacienți, din Ploiești, Prahova și chiar din țara.

Numele dumnealui este Cristian Vintilescu Anton. Întotdeauna a avut grijă de sănătatea mea, indiferent de zi, oră, indiferent de cât de ocupat ar fi fost. Niciodată la dumnealui nu a existat și nu există „nu se poate”. Am decis să devin asistent medical datorită dumnealui. Un om care a ridicat de la zero „Spitalul Sfântul Anton”, un spital de reabilitare medicală, medicină fizică și balneologie.

Sub îndrumarea dumnealui, pacienții chiar se fac bine. Dă dovadă de profesionalism, dar și de galanterie, bun simț, blândețe în glas și cu iubire de oameni în privire.

Domnul doctor Vintilescu are grijă de fiecare detaliu în parte să fie perfect. De la asfaltul din fața spitalului până la alegerea tratamentului ideal pentru îmbunătățirea sănătății pacienților, pentru bunăstarea personalului și pentru asigurarea unui mediu sănătos din punct de vedere fizic si psihic.

Vă scriu acum din postura de pacient, fiind recent operată. Mâinile sale de aur mi-au îmbunătățit semnificativ calitatea vieții, în urma problemelor la coloană. Domnule doctor, vă mulțumesc și vă doresc o viață lungă, blândă, prosperă și multă sănătate, așa cum dumneavoastră ne oferiți si nouă”.