Recesiunea tehnică aprinde scena politică în Prahova: PSD cere evaluarea premierului, AUR anunță moțiune, USR vorbește despre „ajustare”

România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar situația a generat reacții politice și în Prahova. PSD solicită evaluarea prim-ministrului Bolojan, AUR cere moțiune de cenzură și alegeri anticipate, iar USR susține că România s-a mai aflat într-o recesiune tehnică și în 2024.

Observatorul Prahovean a solicitat puncte de vedere parlamentarilor prahoveni cu privire la situație pe care o traversează România, în contextul în care oficial economia a intrat în recesiune tehnică. (Detalii AICI).

Deputat Bogdan Toader (PSD): „Începem evaluarea politică a prim-ministrului”

Contactat telefonic, deputatul Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești, consideră că este necesară o evaluare a activității premierului.

„Tăieri absurde, taxe peste taxe și decizii luate din birou, nu din teren. Premierul poartă responsabilitatea directă pentru această direcție greșită”, a declarat acesta.

Social-democratul a precizat că PSD este parte a guvernării, dar susține că a blocat „numeroase măsuri devastatoare”, precum majorarea TVA la 24%, tăieri de salarii sau oprirea investițiilor.

„România are nevoie urgentă de relansare economică. De dialog real. De o guvernare pentru oameni. În această direcție, nu mai putem continua. Începem evaluarea politică a prim-ministrului României”, a mai spus Toader.

Europarlamentarul Adrian Axinia AUR-ECR: „Moțiune de cenzură și demiterea Guvernului”

Europarlamentarul AUR-ECR Adrian Axinia afirmă că recesiunea tehnică „este efectul lui Bolojan”.

„Nu avea cum să se întâmple altfel când a mărit taxe și impozite, a prăbușit puterea de cumpărare și a înghețat investițiile”, a declarat acesta.

Europarlamentarul susține că soluția este „moțiune de cenzură și demiterea acestui Guvern incompetent”, urmată de organizarea de alegeri anticipate.

Totodată, AUR propune reformă administrativ-teritorială, reducerea taxării directe sub nivelul din Bulgaria și Ungaria, investiții în infrastructură și direcționarea fondurilor europene către economia națională, „nu în buzunarele unor șmecheri, așa cum s-a întâmplat cu PNRR și încurajarea unor ramuri economice cu potențial de multiplicare, așa cum sunt, spre exemplu, construcțiile.

Deputat Felix Bulearcă (USR): „Nu este prăbușire, ci ajustare economică”

Deputatul Felix Bulearcă (USR) afirmă că „România s-a aflat în recesiune tehnică și în anul 2024, pe vremea Guvernului Ciolacu”.

„România a cheltuit în 2024 și 2025 cu 60 de miliarde de euro mai mult decât a încasat. Am avut o falsă creștere economică, care de fapt era scădere”, a declarat acesta.

Potrivit parlamentarului, situația actuală reprezintă „o fază de ajustare, nu o prăbușire”.

„Consumăm mai repede decât produce economia de ani de zile. Corecția era inevitabilă. Dacă nu se luau măsuri pentru stabilizarea bugetului, riscam o criză mult mai severă. Orice măsuri de corecție bugetară pot încetini temporar economia, dar alternativa era mult mai periculoasă: creșterea explozivă a deficitului, costuri de împrumut mult mai mari și pierderea stabilității financiare.

Problema reală nu este corecția, ci cât de repede reformăm statul pentru ca nota de plată să nu fie suportată doar de cetățeni.

USR cere reducerea risipei statului, nu austeritate pentru cetățeni. Oamenii sunt frustrați pe bună dreptate când văd că plătesc pentru excesele bugetare din trecut. Reforma instituțiilor și eliminarea privilegiilor trebuie accelerate”, a precizat Bulearcă.

Reprezentanții PNL Prahova nu au transmis un punct de vedere până la momentul publicării articolului.