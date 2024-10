Bogdan Nica: ”Am pierdut pariul cu Polițeanu, îi datorez o bere. Cu Volosevici nu am ce discuta” [VIDEO]

Întrebat dacă, după alegerile pentru Primăria Ploiești, a discutat cu principalii săi contracandidați, Bogdan Nica a declarat:

”Cu Volosevici nu am ce discuta, mai ales după ce mi-a atacat familia. Cu Polițeanu am făcut un pariu la una dintre dezbaterile din campania electorală organizată de ziarul dvs. Am pierdut pariul, așa că îi datorez o bere. O să mă achit de datorie când își va prelua mandatul” a spus Bogdan Nica.