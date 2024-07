Întrevederea ministrului Afacerilor Interne, Cătălin PREDOIU, cu ministrul de Interne din Ungaria, Sándor PINTÉR

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut astăzi o întrevedere bilaterală cu domnul Sándor PINTÉR, ministrul de interne din Ungaria, la sediul Ministerului ungar al Afacerilor Interne, în contextul desfășurării, în perioada 21-22 iulie 2024, la Budapesta, a Reuniunii Informale a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, care va avea loc mâine la Budapesta.

La întâlnire, cei doi miniștri au fost însoțiți de delegațiile responsabile pentru afaceri europene și Schengen din cele două ministere.

Discuțiile s-au concentrat pe dosarul Schengen, inclusiv aspectele tactice care țin de cel mai bun moment pentru introducerea deciziei pe ordinea de zi a ședințelor JAI din această toamnă, proceduri posibile etc.

Ministrul maghiar a reiterat obiectivul președinției ungare de a obține decizia de accedere a RO și BG în Spațiul Schengen și cu frontierele terestre până la finalul anului 2024.

De asemenea, cei doi miniștri au evaluat stadiul și perspectivele cooperării bilaterale, ambii interlocutori concluzionând pe baza datelor și rapoartelor din teren, inclusiv statistici, faptul că măsurile punctuale stabilite în vederea intensificării cooperării operative pentru combaterea criminalității organizate și a celei transfrontaliere, cu accent pe traficul de migranți și-au dovedit eficiența, rezultatele fiind foarte bune. Cifrele privind migrația ilegală au scăzut substanțial în ultimele 12 luni, rezultat direct al cooperării dintre polițiile de frontieră.

Cei doi miniștri au convenit continuarea, în aceiași parametri, a cooperării de profil în perspectiva eliminării controalelor la frontierele interne terestre, fiind exemplificate continuarea misiunilor de patrulare în comun, a întâlnirilor periodice pentru analiza situației la frontieră, precum și a activităților operative în comun pentru combaterea criminalității organizate.

De asemenea, schimbul de date și informații între structurile din cele două ministere, precum și cu agențiile de aplicare a legii din UE, este extrem de important pentru a face față provocărilor în materie de securitate.

Un alt subiect pe agenda discuțiilor, ridicat de ministrul român, a fost reprezentat de cooperarea pentru fluidizarea traficului la frontiera româno-ungară, care este unul intens având în vedere sezonul estival.

Cei doi demnitari au agreat un set măsuri pentru evitarea creșterii timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei.

Totodată, cu prilejul deplasării la Budapesta, ministrul Afacerilor Interne a participat la programul organizat de Inspectoratul General al Poliției Ungare, ocazie cu care a avut discuții aplicate pe subiecte privind criminalitatea organizată și migrația ilegală.

După întâlnirea bilaterală, cei doi miniștri s-au deplasat la centrul de comandă al forțelor de poliție care asigură securitatea pe durata desfășurării Hungaroring, forțe între care se numără 10 polițiști români, dintre care doi motocicliști. Cu această ocazie, ministrul român a inspectat dispozitivul românesc prezent pe teritoriul Ungariei și a avut o întrevedere informală cu polițiștii români.

“Suntem membri ai Spațiului Schengen, deocamdată cu două frontiere și avem migrație ilegală spre zero, pusă sub control de poliția română de frontieră. Suntem printre cele mai sigure state din UE din punct de vedere al protecției frontierei, ordinii și siguranței publice, protecția civilă în situații de urgență și nu numai. De pe aceste poziții continuăm demersurile pentru accesul în Schengen și cu frontierele terestre. Succesul este posibil. Este important ca în lunile următoare, să desfășuram o ofensivă continuă de diplomație formală și informală pe toate direcțiile și de la toate nivelurile. România trebuie să intre în Schengen și cu frontiera terestră până la sfârșitul anului 2024. MAI lucrează non – stop, formal și informal, pe toate direcțiile, în multiple capitale, în acest sens.”