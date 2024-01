Reacția simpatizanților PSD la postarea deputatului Bogdan Toader despre Volosevici: ”Mare greșeală!”

Fostul președinte al PSD Prahova, deputatul social democrat Bogdan Toader, a postat pe pagina sa de Facebook comunicatul de presă prin care conducerea organizației a ținut să-și reconfirme sprijinul pentru Andrei Volosevici la alegerile locale din acest an. Reacția simpatizanților PSD nu a întârziat să apară, aproape toate mesajele fiind negative la adresa actualului primar, membru PNL, care va candida pentru un nou mandat din partea PSD.

După ce în presa locală au apărut mai multe informații cu privire la înlocuirea lui Andrei Volosevici din postura de candidat al PSD la Primăria Ploiești, la alegerile din această toamnă, conducerea PSD Prahova a transmis un comunicat în care își reafirmă sprijinul pentru actualul edil, care în prezent este membru PNL.

”Prin prezentul comunicat, Organizația Județeană PSD Prahova reconfirmă în mod clar numele celor doi candidați ai PSD: pentru Consiliul Județean Prahova, domnul prefect Virgiliu Daniel NANU, președinte PSD Prahova, iar pentru Primăria Ploiești, domnul primar Andrei Volosevici” este mesajul conducerii PSD Prahova.

Comunicatul a fost postat pe pagina sa de Facebook și de către fostul președinte al PSD Prahova, deputatul Bogdan Toader.

Reacția simpatizanților PSD nu a întârziat să apară.

Iată ce mesaje au transmis aceștia la postarea lui Toader:

Geta Iancu: Stima si respect ptr d voastră dar ca Volosovici sa fie candidat ptr primărie pe lista PSD faceti o mare greșeală, acest domn nu merita Orașul este un dezastru de cind e primar, nici o schimbare, mizerie, parcuri de joacă un dezastru, la ghiene roiesc șobolanii, în cartiere nu se curăță de frunze străzile si multe alte nereguli În concluzie nu l puneti pe lista Avem oameni mult mai capabili in partid decit acest PNL ist

Cristina Joita: Aoliooooo,scuze,respect pentru dvs., dar nu spuneți asta,mare greșeală!

Marilena Săcuiu: Unii n-au limite ! Asa si acest ” primar ” care nu a facut nimic pentru orasul asta , nici in primul mandat si nici in al doilea ! Ca are tupeu sa candideze din nou , e una dar ca PSD il trece pe lista si il sustine , e alta !Proadta alegere chiar daca probabil , se vor gasi din nou , naivi care sa-l voteze ! Sper doar , ca majoritatea sa nu mai faca aceiaxi proasta alegere !Orasul acesta ,merita mai mult !

Costi Constantin: Andrei Volosevici candidat la Primăria Municipiului Ploiești? Mă iertați, dar nu cred că ploieștenii pot fi atât de masochiști ca să mai voteze un asemenea personaj! Cred că au realizat și ei ce țeapă și-au luat cu nenea Volosevici în urmă cu 4 ani…

Tatiana Manasia Iar Volosevici? Aveți grijă ca …. ploieștenii s-au cam săturat de „realizările” acestuia! Păcat, PSD!

Valentin Petrus Bzn: Erai de o mie de ori mai bun,cine e Nanu asta frate???