Av. George Botez, consilier local, despre ratarea fondurilor europene: „Doar o minune mai scoate Ploieștiul din groapa în care se află și în care se afundă zi de zi”

Primăria Ploiești riscă să piardă fondurile europene pentru mai multe proiecte ale căror contracte de finanțare au fost semnate încă din mandatul trecut, dar care au un stadiu fizic de implementare sub 10%. Av. George Botez, consilier local, consideră că „doar o minune mai scoate Ploieștiul din groapa în care se află și în care se afundă zi de zi”.

Ploieștiul ar fi trebuit să arate altfel la finele anului 2023. Din totalul de 31 de proiecte cu fonduri europene, doar două au fost finalizate, în condițiile în care contractele de finanțare au fost semnate în mandatul trecut de fostul primar Adrian Dobre.

Cele mai multe proiecte cu finanțare europeană au ca termen de finalizare 31 decembrie 2023, însă, în multe cazuri, stadiul fizic al lucrărilor este sub 10%, fapt care conduce la o realitatea tristă. Ploieștiul riscă să piardă finanțarea europeană.

Cel puțin așa reiese dintr-un document oficial transmis Consiliului Local pe tema stadiului de implementare al proiectelor cu finanțare europeană.

Contactat telefonic pentru un punct de vedere cu privire la situația transmisă de Primăria Ploiești către Consiliul Local, av. George Botez, consilier local, consideră că „Lista care ne-a fost comunicată este plină de eșecuri, termene depășite, contracte reziliate și alte asemenea situații care aduc Ploieștiul în pragul colapsului, alături de alte nerealizări”.

Av. George Botez, consilier local, despre proiectele cu fondurilor europene: „Doar o minune mai scoate Ploieștiul din groapa în care se află și în care se afundă zi de zi”

„Treaba mea nu este să „cred” dacă se vor finaliza sau nu proiectele europene sau de altă natură derulate în Ploiești.

„Lista care ne-a fost comunicată este plină de eșecuri, termene depășite, contracte reziliate și alte asemenea situații care aduc Ploiestiul în pragul colapsului, alături de alte nerealizări", ne-a declarat av. George Botez, consilier local.

Av. George Botez, consilier local, despre proiectele cu fondurilor europene de la Ploiești: „Management prost, proiecte rău conduse, sincope în urmărirea șantierelor, proceduri funcționărești lungi și costisitoare”

Consilierul local, av. George Botez, a identificat și o serie de factori care au condus la situația dezastruoasă de la Ploiești.

„De fapt, dacă cineva știe să citească printre rânduri, în situația comunicată nouă este vorba despre o poveste de dragoste financiară între Primăria Ploiești și proiectantul ENGENEERING GROUP SRL, acest Matusalem al relațiilor comerciale în care a fost angrenat Ploieștiul și care a încasat de la noi prea multe zeci de milioane din taxele ploieștenilor. Au venit acum 12 ani în Ploiești și, de atunci, deși au făcut multe nefăcute, au rămas pe poziții.

S-au schimbat primari, consilii, firma de proiectare a rămas ! După cum au rămas și obiceiurile de a livra nimic pe bani publici mulți ! O să trebuiască în scurt timp să le trecem denumirea pe steagul Ploieștiului!

În rest….. management prost, proiecte rău conduse, sincope în urmărirea șantierelor, proceduri funcționărești lungi și costisitoare. Ce a contat cel mai puțin în toată varza asta? Vă spun eu și îmi asum: Ploieștiul!”, susține av. George Botez, consilier local.

Av. George Botez, consilier local, consideră că nu doar proiectele cu finanțare europeană întâmpină dificultăți în implementare. Este cazul Centrului de Radioterapie din Ploiești, al cărui contract pentru demararea lucrărilor a fost semnat încă din luna august 2019.

„În afară de proiectele din listă, de 3 ani spun că trebuie terminat Centrul de Radioterapie din Ploiești. Investiție a Ploieștiului, pentru ploiesteni, pentru prahoveni. Concetățeni ai noștri cu probleme oncologice care au nevoie vitală de asta.

Ce s-a făcut în 3 ani pentru finalizare? Puțin și în ritm de melc. Există o lipsă de empatie enormă la nivelul administrației locale.

Popular se spune că nu le pasă! Dacă se ivește vreun interes personal, s-o mai face ceva. Daca nu, Dumnezeu cu mila! Doar o minune mai scoate Ploiestiul din groapa in care se afla si in care se afunda zi de zi”, ne-a declarat av. George Botez.